HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden sinyali verdi! Artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzinde geçici vergi muafiyeti...

Biden sinyali verdi! Artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzinde geçici vergi muafiyeti...

20.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.

Biden sinyali verdi! Artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzinde geçici vergi muafiyeti...

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önceki gün bisikletten düşen Biden’a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.

BENZİN VERGİLERİNDE GEÇİCİ VERGİ MUAFİYETİ

Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullandı.

thumbs_b_c_6dea1d9590f8dd5ee5a97669e6789e4d

BIDEN, UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNİ OLASI GÖRÜYOR

Ukrayna’yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.

Biden, gelecek hafta Avrupa’ya yapacağı ziyarette Ukrayna’nın programda olmadığını dile getirdi.
Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: İsrail'de sular durulmuyor: Son 3 yılda 5'inci kez erken seçim!Son dakika: İsrail'de sular durulmuyor: Son 3 yılda 5'inci kez erken seçim!
Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."Gecelik giydirip mermi yutturmuşlardı! Şok ifadeler: "Beni zorla..."
Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...
Anahtar Kelimeler:
Vergi muafiyeti Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.