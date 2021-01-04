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Biden Sıradışı Yemin Törenine Hazırlanıyor

04.01.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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Biden Sıradışı Yemin Törenine Hazırlanıyor

3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden'ın 20 Ocak’taki yemin töreni Corona salgını gölgesinde yapılacağından bazı önemli değişiklikler içeriyor

3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden'ın 20 Ocak’taki yemin töreninde Corona virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde katılımı sınırlı tutmak için, tüm ABD’de sanal etkinliklerin düzenleneceği açıklandı.

20 Ocak'ta ABD Kongresi’nin Batı cephesinde düzenlenecek yemin töreninin ardından, Joe Biden ve eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris ve eşiyle birlikte Kongre’nin diğer cephesinde düzenlenecek sosyal mesafeli geçit törenine katılacak. Ordu geleneklerinden olan bu törende, Biden askeri birliklerin hazır olup-olmadığını denetleyecek.

Biden’a ayrıca, Washington'daki 15. Cadde'den Beyaz Saray'a kadar ordunun her kolundan temsilcilerin yer aldığı geleneksel bir başkanlık geçit resmi eşlik edecek. Başkanlık Yemin Töreni Komitesi, Biden’ın Beyaz Saray yolundaki tarihi görüntülerini ABD halkına ve tüm dünyaya iletirken, kalabalıkların olmayacağı sosyal mesafeli bir etkinlik düzenleyeceklerine dikkat çekti.

Biden'ın geçiş ekibi çoğunlukla sanal düzenlenecek törene hazırlanırken, görevliler de Beyaz Saray'ın önünde geçit törenini izlemek için kurulan tribünleri sökmeye başladı. Organizatörler de "Amerika'nın kahramanlarını kutlamak, farklı eyaletler ve bölgelerdeki her kesimden Amerikalıları göstermek ve yeni bir döneme girerken ülkenin kültürel çeşitliliğini, mirasını ve dayanıklılığını yansıtmak için sanal bir geçit töreni düzenleyeceklerini" söylediler.

Tören komitesi, geçit etkinliğinin televizyonda yayınlanacağına dikkat çekti ve ülke genelinde çeşitli ve dinamik performanslar sergileyecekleri vaadinde bulundu. Katılımcılar önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Trump törene katılacak mı?

Biden, yemin töreni için, Ağustos ayında büyük oranda sanal ortamda yapılan Demokrat Parti Ulusal Kurultayı’nı hazırlayan aynı ekiple çalıştıklarını açıklamıştı.

Devir-teslim töreni genelde, görevi devredecek başkan ile yeni seçilen başkanın Beyaz Saray’dan Kongre’ye birlikte araçlarla gitmesiyle başlıyor. Yeni başkan yemin ettikten sonra, Pennsylvania Caddesi üzerinden yeni görevini üstlenmek üzere Beyaz Saray’a giderken, eski başkan da genelde helikopterle ayrılıyor.

Şimdiye kadar yenilgiyi hala kabul etmeyen Trump, yemin törenine katılıp-katılmayacağı konusunda da net bir açıklama yapmadı. Bazı kaynaklara göre, Trump yemin töreni gününde 2024 seçimleri için adaylık kampanyasını başlatmayı değerlendiriyor.

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