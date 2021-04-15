Biden: Sonsuz savaşı bitirme zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, "sonsuz savaş" olarak nitelendirdiği Afganistan savaşını sona erdirme zamanı geldiğini söyleyerek ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilme işlemlerinin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıkladı. Biden, El Kaide'nin ABD'de düzenlediği 11 Eylül 2001'deki saldırıların 20'nci yıl dönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'daki 2 bin 500 civarındaki ABD askerinin tamamının geri çekileceğini söyledi. Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Belli hedeflerle savaşa girdik. Bu hedeflere ulaştık" dedi. Afganistan savaşı, ABD ordusunun tarihindeki en uzun süreli misyon olma özelliğini taşıyor. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Biden'ın açıklaması sonrasında ABD'nin çekilme kararına saygı duyduklarını ve pürüzsüz bir geçiş için ABD ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Bundan sonraki dönemde de ABD ve NATO ile birlikte hareket edeceklerini kaydeden Gani, "Afganistan'ın şanlı güvenlik ve savunma güçleri, her zaman olduğu gibi halkını ve ülkesini savunmaya tamamen muktedirdir ve Afgan halkı bundan dolayı onlara sonsuza dek müteşekkir olacaktır" dedi.

Taliban'dan açıklama Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Afganistan'daki yabancı askerlerin daha önce belirlenen tarihte ülkeyi terk etmesi konusunda ısrarlı olduklarını belirterek, "Afganistan İslam Emirliği, Doha Anlaşması'nda belirtilen tarihte tüm yabancı kuvvetlerin vatanımızı terk etmesini talep ediyor. Anlaşmanın ihlal edilmesi ve yabancı güçlerin belirtilen tarihte ülkemizden çıkış yapmaması halinde, sorunlar kesinlikle artacak ve anlaşmaya uymayanlar sorumlu tutulacaktır" iadesini kullandı. Doha'da Donald Trump yönetimi döneminde yapılan görüşmelerde ABD, askerlerinin 1 Mayıs'ta ülkeyi terk edecekleri taahhüdünde bulunmuştu. Obama'dan Biden'a destek Joe Biden'ın Afganistan ile ilgili kararına eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi. "Başkan Biden'ın ülkemizi yurt içinde inşa etme ve dünya çapında itibarımızı geri kazanma konusundaki cesur liderliğini destekliyorum" diye konuşan eski ABD lideri, "Askerlerimizi tehlikeye attığımız yaklaşık yirmi yıldan sonra, askeri olarak elimizden gelen her şeyi başardığımızı ve geri kalan birliklerimizi eve getirme zamanının geldiğini anlamanın zamanı geldi" dedi. Obama, ABD'nin bundan sonraki "zorlu süreçte" de Afgan halkının yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.