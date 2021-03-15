Biden: “Soruşturmanın Sonucunu Bekleyelim”

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’de, ABC Televizyonu’nda katıldığı bir programda Vali Cuomo’a aleyhinde oldukça ciddi iddialar olduğunu, kadınların sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini ancak bu iddiaların soruşturulması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Biden Demokrat Partililer’den, Vali Cuomo’ya istifa çağrılarını sonlandırmalarını ve soruşturmanın sonucunu beklemelerini istedi. Demokrat Biden, “Soruşturmanın sonucunu bekleyip bize neler getireceğini görmemiz gerekiyor” dedi.

New York’un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio, taciz iddialarının ardından New York Valisi Cuomo ile artık çalışamayacağını ifade etmişti.

Demokrat Parti Senato lideri Chuck Shumer, #MeToo hareketinin önde gelen isimlerinden Senatör Kirsten Gillibrand ve 15 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesinin de bulunduğu siyasiler, Vali Cuomo’ya istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, New York Valisi Andrew Cuomo’ya yönelik istifa çağrılarına son verilmesini istedi. Yedi ayrı kadının cinsel tacizle suçladığı Vali Cuomo hakkında, New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyet Partili üyelerinin verdiği önergeyle görevden azli için soruşturma başlatılmıştı.

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını reddeden Vali Cuomo istifa etmeyeceğini açıklamış, kendisini istifaya davet eden ABD Kongresi’nin üyelerini sert bir dille eleştirmişti.

Vali Cuomo, hakkında başlatılan soruşturmaların sağlıklı yürümesi için elinden geleni yapacağını açıklamış, New Yorklular’a da çağrıda bulunarak, ”Şimdiden fikir sahibi olmayın. Soruşturmanın sonunu bekleyin. Gerçekleri bekleyin, gerçekler olmadan bir fikir sahibi olmayın. Soruşturmaların sağlıklı yürümesi için yardımcı olacağım. Ben iddia edilen hiçbir şeyi yapmadım” diye konuşmuştu.

