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Biden Sosyal Altyapı Paketine Destekten Emin

03.11.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Virginia Senatörü Joe Manchin’in 1 trilyon 750 milyar dolarlık sosyal altyapı paketiyle ilgili şüphelerini açıklamasına karşın Başkan Joe Biden, Manchin’in pakete destek vereceğine inandığını söyledi

Batı Virginia Senatörü Joe Manchin’in 1 trilyon 750 milyar dolarlık sosyal altyapı paketiyle ilgili şüphelerini açıklamasına karşın Başkan Joe Biden, Manchin’in pakete destek vereceğine inandığını söyledi.

Biden bu açıklamayı iklim zirvesine katıldığı İskoçya’nın Glasgow kentinden ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Amerika Başkanı, ekonomi konusunda Nobel Ödülü kazanmış uzmanların paketin ekonomiye olumlu etkisi olacağını söylediklerini bir kez daha hatırlattı.

Biden, “Bunu başaracağız” ifadesini kullandı.

Manchin, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, paketin ekonomiye olumsuz etkileri olabileceği yönünde şüpheleri olduğunu belirtmiş ve bu haliyle olumlu oy kullanmayabileceğinin mesajını vermişti.

Sosyal altyapı paketiyle, 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi’nde oylanabileceği belirtiliyor.

1 trilyon dolarlık paket daha önce Senato’dan onay almıştı.

"Çin'le çatışma için neden görmüyorum"

İklim zirvesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Biden zirvede belirlenen hedeflere ulaşılacağının mesajını verdi, Çin’le ilişkilere değindi.

Amerikan Başkanı, Çin’le rekabet halinde olsalar da bu ülkeyle fiziksel çatışma için neden görmediğini belirtti ve bu mesajı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e de açıkça dile getirdiğini söyledi.

Xi'yle çevrimiçi yapmayı planladığı görüşmenin tarihinin henüz netleşmediğini ifade eden Biden, Çin'in Glasgow'daki İklim Zirvesi'ni katılmamasını "büyük bir hata" olarak niteledi.

"Ekonominin problemleri var ama büyüyor"

Ekonomiye de değinen Biden, ülkede enflasyonun yükselmesinin nedeninin salgın nedeniyle oluşan tedarik zinciri olduğunu kaydetti.

Biden, “Ekonominin problemleri var ama ekonomi büyüyor” dedi.

Başkan Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artıştan OPEC ülkelerinin daha fazla miktarda ham petrol pompalamayı reddetmesini sorumlu tuttu.

Biden, basın toplantısında Virginia’da çekişmeli geçmesi beklenen valilik seçimleriyle ilgili de konuştu ve “kazanacağız” ifadesini kullandı.

Amerika Başkanı toplantıda Merkez Bankası Başkanı adayını belirleyip belirlemediğiyle ilgili soruya da net bir yanıt vermedi, konuyla ilgili sürecin devam ettiğini, kararını yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

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