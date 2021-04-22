Biden ‘Soykırım’ Kelimesini Kullanacak mı?

24 Nisan tarihi yaklaşırken Başkan Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarına ilişkin yapacağı açıklamanın içeriği şimdiden gündeme gelmeye başladı ve gazetecilerin Beyaz Saray’a sorduğu sorular arasında yer almaya başladı. Reuters haber ajansı, bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın, 24 Nisan'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlamaya hazırlandığını iddia etti. Reuters’e konuşan üç kaynaktan biri, "Benim anladığıma göre Biden soykırım kelimesini kullanmaya karar verdi ve Cumartesi günü yapacağı konuşmada bu kelimeyi kullanacak" dedi. Ancak kaynaklar, Türkiye'yle olan ikili ilişkilerin önemi nedeniyle Başkan Biden'ın bir son dakika değişikliği yaparak soykırım tanımlamasını kullanmaktan vazgeçebileceğinin de altını çizdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba günkü basın brifingi sırasında Beyaz Saray'ın Cumartesi günü bu konuda” söyleyeceği daha çok şey” olabileceğini aktardı ancak ayrıntı vermeyi reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin soruların Beyaz Saray'a yönlendirilmesini talep etti. Ulusal Güvenlik Konseyi ise Psaki'nin sözleri dışında herhangi bir açıklamada bulunmadı. 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemek simgesel anlam taşısa da bu, Beyaz Saray'ın uzun yıllardır her 24 Nisan'da kullandığı dili dikkat ve titizlikle ayarlaması geleneğinden ayrılması anlamına gelir. Joe Biden, bir yıl önce henüz başkan adayıyken Ermeni tehciri sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen bir milyon 500 bin Ermeni erkek, kadın ve çocuğu anmış, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi çabalarını destekleyeceğini söylemişti. Biden, o dönemde paylaştığı Twitter mesajında, "Bugün, Ermeniler'in Metz Yeghern, Ermeni Soykırımı sırasında karşı karşıya kaldıkları zulmü hatırlıyoruz. Ermeni Soykırımı'nı kabul eden bir karara destek verme taahhüdünde bulunuyorum, evrensel insan haklarını öncelik sıralamasının en üzerinde tutacağım" demişti. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Ermeniler'in Birinci Dünya Savaşı sırasındaki çatışmalarda öldüğünü kabul ediyor, ancak ölen Ermeniler'in sayısına itiraz ediyor ve ölümlerin sistematik olduğu ve soykırım anlamına geldiği fikrini reddediyor.