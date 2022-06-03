Biden Stoltenberg ile Görüştü

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Madrid'de 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak NATO zirvesi öncesinde bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le biraraya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre liderler, Ukrayna işgalinin Transatlantik güvenliği üzerindeki etkilerini ve NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını güçlendirmenin önemini ele aldılar, NATO'nun siber tehditlerden iklim sorununa kadar bir dizi sorunla mücadelede yeterli kaynağa sahip olmasının gerekliliğini vurguladılar.

Açıklamada liderlerin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmasından duyulan memnunluğu dile getirdikleri belirtildi ve Başkan Biden'ın, Stoltenberg'in tüm müttefiklerin güvenlik kaygılarını gidererek katılım sürecini hızlandırma çabalarına desteğini sunduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Stoltenberg ile Biden ve Harris'ten ayrı bir görüşme yaptı.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün yaptığı açıklamada, ittifakın Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkındaki kaygılarını görüş birliği sağlayarak gidermek için Türkiye ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Finlandiya ve İsveç dün Türkiye ile NATO üyelikleri konusunda diyalog halinde olduklarını kaydetmiş, Ankara'nın itirazı konusunda ilerleme olup olmadığıyla ilgili ise açıklama yapmamıştı. NATO üyeliği başvurusunun ittifakın 30 üyesi tarafından oybirliği ile kabul edilmesi gerekiyor.

