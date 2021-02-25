“Biden Suudi Arabistan Kralı ile Telefonda Görüşecek”

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le çok kısa bir süre içinde telefonla görüşeceğini bildirdi.

Amerika dün de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunu bugün açıklayacağını bildirmişti.

Rapor henüz açıklanmadı ancak, bazı kaynaklar raporda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer alacağını söylüyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında telefon görüşmesinin ne zaman olacağı konusunda net bilgi vermedi. Yönetimin ilişkileri yeniden dengelemeyi amaçladığını kaydeden Psaki, “Bazı alanlarda kaygılarımızı dile getireceğiz ancak bölgede karşılaştıkları tehditler doğrultusunda birlikte çalışacağımız alanlar da olacak’’ diye konuştu.Psaki, Suudi Arabistan’la ilgili bir dizi adımın masada olduğunu belirtti.

Psaki dünkü basın toplantısında Biden’ın Suudi Kral’la görüşmesine Veliaht Prens’in katılıp-katılmayacağını bilmediğini belirtmişti. Veliaht Prens, Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görülüyor ve babasının ardından tahta oturması bekleniyor.