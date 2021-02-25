HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Biden Suudi Arabistan Kralı ile Telefonda Görüşecek”

“Biden Suudi Arabistan Kralı ile Telefonda Görüşecek”

25.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Biden Suudi Arabistan Kralı ile Telefonda Görüşecek”

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında telefon görüşmesinin ne zaman olacağı konusunda net bilgi vermedi

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’le çok kısa bir süre içinde telefonla görüşeceğini bildirdi.

Amerika dün de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunu bugün açıklayacağını bildirmişti.

Rapor henüz açıklanmadı ancak, bazı kaynaklar raporda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer alacağını söylüyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında telefon görüşmesinin ne zaman olacağı konusunda net bilgi vermedi. Yönetimin ilişkileri yeniden dengelemeyi amaçladığını kaydeden Psaki, “Bazı alanlarda kaygılarımızı dile getireceğiz ancak bölgede karşılaştıkları tehditler doğrultusunda birlikte çalışacağımız alanlar da olacak’’ diye konuştu.Psaki, Suudi Arabistan’la ilgili bir dizi adımın masada olduğunu belirtti.

Psaki dünkü basın toplantısında Biden’ın Suudi Kral’la görüşmesine Veliaht Prens’in katılıp-katılmayacağını bilmediğini belirtmişti. Veliaht Prens, Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görülüyor ve babasının ardından tahta oturması bekleniyor.

Eski Başkan Donald Trump, 85 yaşındaki Suudi Kralı yerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğundan şüphelenilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la yakın ilişkiler kurmuştu.

Ancak Muhammed bin Selman’ın itibarı, Kaşıkçı’nın 2018’de kendisine yakın olduğu belirtilen güvenlik personeli tarafından öldürülmesiyle sarsılmıştı.

Psaki yine dünkü açıklamasında Biden’ın insan hakları ihlalleri, ifade ya da basın özgürlüğünün eksikliği gibi kaygıları olduğunda bunları açıkça dile getireceğini belirtmişti.

Kaşıkçı cinayeti raporunun, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini daha karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Libya'dan flaş Türkiye açıklamasıLibya'dan flaş Türkiye açıklaması
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü: Ermenistan'da ordu siyasete karışmamalı

ABD'den flaş Ermenistan açıklaması

Libya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı olacak

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Tek doz kullanıma sahip ilk aşıya onay!

Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

Putin, Paşinyan ile görüştü

Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı ortaya çıkardı!

Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.