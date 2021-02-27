Biden: Suudi Arabistan’dan hesap soracağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin yakın müttefiki Suudi Arabistan ile olan ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini ifade etti. ABD televizyon kanalı Univision'a röportaj veren Biden, Riyad'dan, "İnsan hakları ihallerinden dolayı hesap soracaklarını" ve yeni Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan ile ilişkilerindeki "temel değişikliklere dair" pazartesi günü bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Başkent Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, ülkesi ile Suudi Krallık arasındaki ilişkilerin, "Amerikan çıkarları ve değerleri ile daha uyumlu hale gelmesi için yeniden kalibre edilmeye ihtiyaç duyduğunu" belirtti. Blinken öte yandan, atılacak adımların ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini kesintiye uğratmaya yönelik olmayacağını vurguladı.

Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump'ın kamuoyu ile paylaşmadığı Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporunu cuma günü yayınlamış ve ABD yönetimi, adı söz konusu suça karışan 76 kişiye ülkeye girme yasağı getirmişti. Söz konusu raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayete onay verdiği belirtiliyor. Ancak Prens Selman ABD tarafından yaptırım listesine dahil edilmedi. Başkan Biden, televizyon röportajında Kaşıkçı cinayetini, "Olanlar tam bir skandal" ifadeleriyle değerlendirmişti.