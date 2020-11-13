Biden Tarihi Zorluklarla Karşı Karşıya

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimin galibi olan Demokrat Joe Biden, ölümcül bir salgının pençesinde, ekonomik zorluklarla mücadele eden ve halkın derin bir şekilde bölündüğü bir dönemde işbaşına gelmeye hazırlanıyor.
Eski başkan yardımcısı ve Delaware Senatörü Biden, sağlık hizmetlerine ve eğitime uygun fiyatlı erişimi yaygınlaştırmak, düşük gelirli çalışanlar için asgari ücreti ve desteği arttırmak ve milyonlarca yeni iş üretecek temiz enerji sektörleri geliştirmek için kapsamlı ancak pratik politikalar uygulama sözünü tutmaya kararlı olduğunu söylüyor.
Biden seçimi kazandığının resmen açıklanmasını beklemeden önceliği, artan Corona virüs pandemisine vereceğini söyledi ve bunun için ekibini belirledi. Biden, Pazartesi günü, Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre, ABD'de 240 binden fazla kişinin ölmesine ve yaklaşık 10 milyon kişinin hastalanmasına neden olan virüsle başa çıkma yolları konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere kurduğu görev gücünü açıkladı.
Biden geçen hafta Wilmington'da yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki aylarda bir çok hayat kurtarabiliriz" dedi.
Ancak uzmanlar, Biden'ın önünde büyük zorluklar olduğunu ve başarısının da, Başkan Donald Trump'ın ayrılmasının ardından ülkeyi birleştirme ve Kongre’de Cumhuriyetçilerle ortak bir zemin oluşturma yolları bulmasına bağlı olduğunu söylüyor.
‘‘Anlaşmazlıklar derin,’’ diyen Delaware Üniversitesi'nden siyaset profesörü David Redlawsk, "Umarım zaman içinde ülke iyileştirici bir yolda ilerleyebilir. Hızlı olmayacak, kolay da olmayacak " diyor.
Joe Biden, Pennsylvania'daki oy sayımında kazandığı üstünlük ve ardından Nevada'da beklenen galibiyetin ardından haftasonunda ABD başkanlık yarışının galibi olarak gösterildi.
Cumhuriyetçi Senato
Biden, son dört günde günlük ölüm sayısının bini aşmasıyla sonuçlanan bir salgını dizginleme yolları araştırmanın yanısıra, başta seyahat, sinema ve restoranlar olmak üzere tüm sektörleri ciddi şekilde zor durumda bırakan salgın sırasında işini kaybeden 20 milyon çalışana ekonomik yardım sağlama sözü de verdi.
Ancak bu gündem maddelerini yasalaştırabilmek için Biden'ın muhalefetle, özellikle de seçimi kazanarak görev süresini altı yıl daha uzatan Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’la uzlaşması gerekecek.
Teksas Üniversitesi'nde siyaset dersi veren Shannon O'Brien, "McConnell ayak direyebilir ve birçok liberal tasarının geçmesine izin vermeyebilir. Biden bunlar için pazarlık etmek zorunda kalacak" diyor.
Biden başkanlık seçimini kazanmış olabilir, ancak Demokrat Parti muhtemelen Senato'da kontrolu ele geçiremeyecek. Demokratlar’ın, Senato'da 50-50 beraberliğe ulaşmak için Cumhuriyetçi eğilimli Georgia'da 5 Ocak’ta yapılacak ikinci tur seçimleri kazanması gerekiyor. Bu durumda Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris, kontrolu ele geçirmek için beraberliği bozan oyu kullanabilecek.
Demokrat Parti Georgia’daki bu kilit Senato koltuklarını kazanamazsa, son 100 yıldan uzun bir süredir, Biden partisi Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu elde edemeyen ilk Başkan olacak.
Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde azınlıkta kalmaya devam etse de, 3 Kasım seçimlerinde milletvekili sayısını arttırdılar.
Joe Biden, senatör ve Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olarak onlarca yıllık hizmetiyle Kongre’de bir yasa koyucu olarak uzun bir geçmişe sahip. Biden, Obama yönetimi sırasında birkaç kez, McConnell ile büyük bütçe anlaşmalarını sona erdirdi. Bu deneyim, Washington'daki tıkanıklığı aşmasına yardımcı olabilir.
Vanderbilt Üniversitesi’nden iletişim profesörü Jeff Bennett, "Joe Biden'ın Kongre’de uzun süreli ilişkileri var ve belki de bu birikimi son dört yılda görmediğimiz, ihtimal verilmeyen koalisyonlar oluşturmak için kullanabilir" diyor.
Biden, Cuma günü, ortak fayda için çalışma konusunda partilerüstü işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.
Biden bir konuşmasında, "Rakip olabiliriz, ancak düşman değiliz" dedi.
Parti içi anlaşmazlıklar
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden, Demokrat Parti içinde, ılımlılar ve özel sağlık sigortasını ortadan kaldırmak isteyen ve bunun yerine trilyonlarca dolarlık ek vergi gerektiren evrensel bir sağlık hizmeti planı gibi dönüştürücü programlar arayan ilericiler arasındaki mücadelerle karşılaşabilir.
Temsilciler Meclisi'nde Demokrat koltukların kaybedilmesi ve Senato'da beklenen kazanımların elde edilememesinin ardından, Demokrat Parti içindeki ilericiler ve ılımlılar arasında gerginliğin arttığı bildiriliyor.
Demokrat Parti’den, ılımlı Virginia milletvekili Abigail Spanberger’in, ilerici meslektaşlarını muhafazakar bölgelerde yarışan Demokratlar’ın seçim şansına zarar verebilecek tartışmalı politikaları benimsedikleri için eleştirdiği bilgisi sızdı.
"Bir daha kimse 'polisin bütçesi kesilmeli' dememeli," diyen Spanberger, "Kimse sosyalizmden bahsetmemeli" dedi.
Uzmanlara göre, Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki bir Senato’yla karşı karşıya kalması, Biden'ın, bu partizan siyasi ortamda farklı Demokrat grupları birleştirmesine ve politikalarını uygulamasına yardımcı olabilir.