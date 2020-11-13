Biden Tarihi Zorluklarla Karşı Karşıya

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimin galibi olan Demokrat Joe Biden, ölümcül bir salgının pençesinde, ekonomik zorluklarla mücadele eden ve halkın derin bir şekilde bölündüğü bir dönemde işbaşına gelmeye hazırlanıyor.

Eski başkan yardımcısı ve Delaware Senatörü Biden, sağlık hizmetlerine ve eğitime uygun fiyatlı erişimi yaygınlaştırmak, düşük gelirli çalışanlar için asgari ücreti ve desteği arttırmak ve milyonlarca yeni iş üretecek temiz enerji sektörleri geliştirmek için kapsamlı ancak pratik politikalar uygulama sözünü tutmaya kararlı olduğunu söylüyor.

Biden seçimi kazandığının resmen açıklanmasını beklemeden önceliği, artan Corona virüs pandemisine vereceğini söyledi ve bunun için ekibini belirledi. Biden, Pazartesi günü, Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre, ABD'de 240 binden fazla kişinin ölmesine ve yaklaşık 10 milyon kişinin hastalanmasına neden olan virüsle başa çıkma yolları konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere kurduğu görev gücünü açıkladı.

Biden geçen hafta Wilmington'da yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki aylarda bir çok hayat kurtarabiliriz" dedi.