Biden Tartışmalı Bütçe Dairesi Adayını Geri Çekti

Tanden’in adaylığı Senato’da onaylansaydı bu kurumu yönetecek beyaz olmayan ilk Amerikalı kadın olacaktı.

İki Senato komisyonunun Tanden’in onayının değerlendirilmesi için planlanan toplantıları iptal etmesi, Tanden’in Biden yönetiminin Senato’da adaylığı reddedilen ilk kıdemli yönetici adayı olabileceği söylentilerine neden olmuştu.

Tanden mektubunda “Maalesef şimdi görülüyor ki onay almamın hiç yolu yok. Adaylığımın incelenmeye devam etmesinin sizi diğer önceliklerinizden alıkoymasını istemiyorum” demişti.

Tanden, Beyaz Saray’a yazdığı mektupta adaylığının karşısında bir yokuştan daha fazlasının olduğunu söylemişti.

Biden yayınladığı kısa açıklamada “Neera Tanden’in adının Yönetim ve Bütçe Dairesi başkanlığından çekilmesi talebini kabul ettim” dedi ve Tanden’in yönetiminde başka bir görevde rol alacağını bildirdi.

Beyaz Saray Senato’da onay süreci daha önce attığı Twitter iletileri yüzünden tıkanan Neera Tanden’in adaylığını geri çekti. Tanden, Başkan Joe Biden tarafından Yönetim ve Bütçe Dairesi başkanlığına aday gösterilmişti.

Hintli anne-babanın çocuğu olan Tanden, Cumhuriyetçiler hakkında yazdığı sert Twitter mesajları nedeniyle özür dilemişti. Ancak Demokrat Senatör Joe Manchin’in de kendisine oy vermeyeceğini söylemesi Senato’da onaylanmasının kolay olmayacağını göstermişti. Daha önce “evet” oyu vereceği düşünülen iki ılımlı Cumhuriyetçi senatörün de “hayır” oyu vereceklerini açıklaması Tanden’in Senato tarafından onaylanma umudunu kırmış oldu.

Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins ve Mitt Romney, 4 trilyon dolarlık federal bütçeyi yönetecek Tanden’in kutuplaştırıcı bir isim olduğundan endişe ettiklerini söylemişti.

İç Güvenlik Komisyonu daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek Tanden’in adaylığının tartışılacağı toplantıları iptal etmişti.

Senato Bütçe Komisyonu da benzer bir toplantıyı iptal ettiğini açıklamıştı.

Tanden, Twitter’dan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hakkında ciddi eleştirilerde bulunmuş, ayrıca 2016 yılında Mylan ecza firmasının yönetim kurulu başkanı olan Senatör Joe Manchin’in kızını şirketin alerji ilacı EpiPen’in fiyatını arttırmasının ardından eleştirmişti.

Daha önce Demokrat eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama yönetimlerinde görev alan Tanden, Amerikan İlerleme Merkezi adlı liberal düşünce kuruluşunun başkanlığını yapıyor.

