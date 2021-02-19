Biden: “Teksas’ta Acil Durum İlan Etmeye Hazırız”

Texas’ın Abilene kentinde bir kişi de tedavi gördüğü klinikte su kesinti yaşandığından gerekli müdahale yapılamaması sonucu yaşamını yitirdi.

Zorlu kış koşulları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en az 59. Yaşamını yitirenler arasında çoğu soğuktan dondu. Tennessee’de bir çiftçinin ise donmuş bir gölde dolaşan iki büyükbaş hayvanını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülke genelindeki birçok yerde dondurucu soğuk, buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta su ve elektrik sistemleri olmak üzere altyapıda ciddi sorunlar yaşandı.

Biden bugün yaptığı açıklamada, Teksas’ta yaşanan doğal afet nedeniyle acil durum ilan kararının kendisine sunulması halinde anında imzalamaya hazır olduğuna vurgu yaptı. Başkan Biden ayrıca Teksas’taki yerel yetkililere zorluk çıkarmaması halinde eyaleti ziyarete gidebileceğini de söyledi.

Amerika genelinde ağır kış koşulları nedeniyle milyonlarca hanede elektrik ve su kesintileri devam ederken, Başkan Joe Biden dondurucu soğuklardan en fazla etkilenen Teksas eyaletinde acil durum ilan etmeye hazır olduğunu söyledi.

Teksas Valisi’nden halka musluk suyunu kaynatarak içme tavsiyesi

29 milyon nüfuslu güney eyaleti Texas bu yıl Amerika’da kışın en zorlu geçtiği yerlerden oldu. Normal koşullarda kış aylarında nadiren dondurucu soğukla karşılaşılan eyalette 4 milyondan fazla hanede günlerce elektrik kesintisi yaşandı. Buna bağlı olarak da birçoğunda ısıtma sistemleri de durdu.

Eyalet genelindeki su kesintileri yavaş yavaş giderilirken Vali Greg Abbott sistemdeki düşük basınç nedeniyle borularda bakteri oluşma riskine karşı halkın musluk suyunu içmeden önce kaynatmaları gerektiğini söyledi.

Vali Abbott geniş çaplı elektrik kesintileriyle ilgili de soruşturma başlatıldığına vurgu yaptı.

Federal Acil Durum Yönetim Dairesi yöneticisi Bob Fenton, Teksas’a yakıt, su, battaniye başta olmak üzere çeşitli malzeme dağıtımına başladıklarını söyledi.

Dün öğlen saatleri itibariyle eyalet genelinde binden fazla su boru hattının devre dışı kaldığı ve 254 ilçenin 177’sinde hava koşullarına bağlı sistemsel bozukluklar yaşandığı kaydedildi. Bu, Teksas’ta 14 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlarından mahrum kaldığı anlamına geliyor.

