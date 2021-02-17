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Biden: Temmuz sonuna dek tüm ABD’liler aşılanacak

17.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonuna dek 600 milyon doz aşıya sahip olacaklarını ve bunun da ülkedeki herkesi aşılamak için yeterli olacağını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonuna dek ülkede yaşayan herkesin koronavirüse karşı aşılanacağı vaadinde bulundu. Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde düzenlenen ve CNN televizyonundan naklen yayınlanan bir etkinlikte konuşan Biden, "Temmuz sonuna dek elimizde 600 milyon doz aşı olacak, tüm Amerikalıları aşılamak için yeterli" dedi.

Joe Biden daha önce yaptığı bir konuşmada, ilkbahar aylarında herkese yetecek aşıya sahip olacaklarını dile getirmiş ancak daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada aşılara erişim ve bunların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığı belirtilmişti.

Biden, Milwaukee'da halkla bir araya geldiği toplantıda ayrıca, çocukların okullara dönüşünü hızlandırmak istediklerini ve bunun için öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanması fikrini desteklediğini belirtti.

Toplantıya katılan bir kişinin ne zaman normal hayata dönüleceği ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Biden, "Noel'e kadar durumun bugünden çok farklı olacağını" ve bir yıl sonra sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske takmak zorunda olan kişi sayısının çok daha azalacağını düşündüğünü ancak bunun da kesin olmadığını dile getirdi.

ABD dünya çapında koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler listesinde başı çekiyor.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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