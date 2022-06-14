Biden Temmuz'da Ortadoğu Turuna Çıkacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın, Amerika'nın İsrail'in güvenlik ve refahına olan sarsılmaz bağlılığını güçlendirmek ve Mısır, Irak ve Ürdün'ün de katılımıyla düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak amacıyla 13-16 Temmuz günleri arasında Ortadoğu'yu ziyaret edeceğini bildirdi. Jean-Pierre, Başkan Biden'ın Amerika'nın güvenlik, ekonomi ve diplomasiye ilişkin çıkarlarını pekiştirmek için Ortadoğulu liderlerle görüşmeler yapacağını kaydetti.

Jean-Pierre'in açıklamasına göre Biden, Ortadoğu turuna İsrail'den başlayacak. İsrailli liderlerle İsrail'in güvenlik ve refahı ile ülkenin bölge bütünündeki artan entegrasyonunu ele alacak olan Biden, Filistin Yönetimi'yle danışmalarda bulunmak ve Filistin halkına eşit ölçüde güvenlik, özgürlük ve fırsat tanıyacak iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği yinelemek üzere Batı Şeria'yı da ziyaret edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamasına göre Biden, daha sonra Körfez İşbirliği Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçecek ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine dokuz Ortadoğu ülkesi liderinin katılacağı zirveye katılacak. Sözcü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın Amerika'nın yaklaşık 80 yıldır stratejik ortağı olan Suudi Arabistan'a yapacağı bu önemli ziyareti sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Biden, Suudi Arabistan'da ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele alacak. Bu meseleler arasında Birleşmiş Milletler himayesinde müzakere edilen ve savaşın yedi yıl önce başlamasından bu yana en uzun süreli barış ortamına olanak tanıyan Yemen'deki ateşkese destek de yer alıyor. Biden ayrıca bölgesel ekonomi ve güvenlik işbirliğini genişletme ve yeni altyapı ile iklim girişimlerinin yanısıra İran'dan gelen tehditleri bertaraf etme, insan haklarını iyileştirme, küresel enerji ve gıda güvenliğini garanti altına almayı da masaya yatıracak. Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın Amerika'nın önümüzdeki ay ve yıllarda Ortadoğu'ya ilişkin olumlu vizyonunun ana hatlarını ortaya koymayı da sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Açıklamada, Biden’ın Ortadoğu ziyaretinin; aylar süren diplomatik çalışmaları ve Biden'ın Beyaz Saray'da ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıyı, Güney Kore ve Japonya ziyaretlerini, Quad (Amerika, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Grup) Zirvesi'ni ve geçen hafta Los Angeles kentinde ev sahipliği yaptığı Amerika Kıtası Zirvesi'ni izlediğine dikkat çekildi.

