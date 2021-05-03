Biden Teşvik Planlarına Halktan Destek Arıyor

Başkan Joe Biden, altyapı ve aileler için toplam 4 trilyon doları bulan teşvik paketlerinin ABD eğitim sistemine nasıl yarar sağladığını anlatmak için haftanın ilk gününü Virginia eyaletinde geçirdi

Biden, devlet üniversitesinde profesör olan eşi Jill Biden ile birlikte eyaletin kıyı kentlerinden Yorktown'a gitti. Bir ilkokulu ziyaret eden çift, Corona virüsüne karşı sıralarında siperler olan beşinci sınıf öğrencileriyle konuştu

Biden çocuklara büyüdüklerinde ne yapmak istediklerini sordu. Moda tasarımcısı, şef aşçı ve kuaför olmak isteyen çocukların yanıtlarının etkileyici olduğunu söyleyen Amerikan başkanı, daha sonra Norfolk kentindeki Tidewater Devlet Üniversitesi’nde konuşma yapmaya geçti.

Biden konuşmasında, ''Bence sadece çok zenginler yerine işçi sınıfı ailelerine ve orta sınıf ailelere vergi indirimleri ve vergi yardımları vermenin zamanı geldi" dedi. Aile teşvik planın 65 milyon çocuğa fayda sağlayacağını ve "çocuk yoksulluğunun bu yıl yarıya indirileceğini" söyledi.

Biden, "Amerika'nın en zengin insanlarına bir vergi indirimi daha mı yapmak istiyoruz, yoksa her lise mezununa devlet üniversitesi diploması alma imkanı mı vermek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.