Biden Teşvik Planlarına Halktan Destek Arıyor

Başkan Joe Biden, altyapı ve aileler için toplam 4 trilyon doları bulan teşvik paketlerinin ABD eğitim sistemine nasıl yarar sağladığını anlatmak için haftanın ilk gününü Virginia eyaletinde geçirdi
Biden, devlet üniversitesinde profesör olan eşi Jill Biden ile birlikte eyaletin kıyı kentlerinden Yorktown'a gitti. Bir ilkokulu ziyaret eden çift, Corona virüsüne karşı sıralarında siperler olan beşinci sınıf öğrencileriyle konuştu
Biden çocuklara büyüdüklerinde ne yapmak istediklerini sordu. Moda tasarımcısı, şef aşçı ve kuaför olmak isteyen çocukların yanıtlarının etkileyici olduğunu söyleyen Amerikan başkanı, daha sonra Norfolk kentindeki Tidewater Devlet Üniversitesi’nde konuşma yapmaya geçti.
Biden konuşmasında, ''Bence sadece çok zenginler yerine işçi sınıfı ailelerine ve orta sınıf ailelere vergi indirimleri ve vergi yardımları vermenin zamanı geldi" dedi. Aile teşvik planın 65 milyon çocuğa fayda sağlayacağını ve "çocuk yoksulluğunun bu yıl yarıya indirileceğini" söyledi.
Biden, "Amerika'nın en zengin insanlarına bir vergi indirimi daha mı yapmak istiyoruz, yoksa her lise mezununa devlet üniversitesi diploması alma imkanı mı vermek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Virginia ziyareti, Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık altyapı planını ve 1,8 trilyon dolarlık aile teşvik paketini tanıtmak için yaptığı "Amerika'yı Rayına Oturtmak" adlı turunun bir parçası. Başkan, Virginia durağında aile paketinin eğitim kısmına odaklanıyor.
Biden'ın planı, 10 yıl içinde eğitim ve çocuk bakımına 1 trilyon dolarlık harcama yapılması ile orta ve düşük gelirli ailelere yönelik 800 milyar dolarlık vergi indirimlerini içeriyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, planın ayrıca ailenin gelirine bakılmaksızın çocuklarına iki yıl boyunca ücretsiz, evrensel okul öncesi eğitim için 200 milyar dolar ve ücretsiz devlet üniversitesi için 109 milyar dolar içerdiği belirtildi.
Biden’ın ziyareti Corona virüsü salgını nedeniyle çevrimiçi eğitime mecbur kalan okulları yeniden açmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.
Başkan, NBC'ye verdiği ve geçen hafta yayınlanan bir röportajda, tüm ilk ve orta dereceli okulların sınıfta eğitim için sonbaharda "muhtemelen açılacağını’’ söylemiş; ancak virüsün öngörülemeyen doğası nedeniyle diğer olasılığa açık kapı bırakmıştı.
Biden yönetimi, öğrencilerin sınıfa dönmesine yardımcı olmak için ilk ve orta dereceli okullara yaklaşık 130 milyar dolar fon ayırdı. Fon, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kapsamlı teşvik paketini bu yılın başlarında Kongre’den geçirmesinden sonra mümkün oldu.
Okullar, fonları sınıftaki öğrenci sayısını azaltmak, havalandırma sistemlerini güncellemek, sosyal mesafenin uygulanmasına yardımcı olmak, kişisel koruyucu ekipman satın almak ve destek personeli işe almak için kullanabilecek.
Biden Perşembe günü Lousiana eyaletinde Lake Charles ve New Orleans şehirlerini ziyaret edecek. Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Salı günü Milwaukee'ye gidiyor.
Partiler üstü bir anlaşma arayışında olan Biden hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi milletvekilleriyle birlikte çalışacağına söz verdi. Ancak muhalefetteki Cumhuriyetçiler’i zenginlerin vergilerini arttıracak bir planı desteklemeye ikna edip-edemeyeceği net değil.
Başkan Biden, 12 Mayıs'ta Beyaz Saray'da üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleriyle bir araya gelerek ortak bir zemin bulmaya çalışacak. Kongre kutuplaşmış durumda ve Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu çok az farkla ellerinde tutuyor.
Biden, 2020 başkanlık kampanyası boyunca Cumhuriyetçiler’le çalışma sözü vermişti; ancak büyük bir yasama başarısı olan 1,9 trilyon dolarlık pandemi yardım planı Cumhuriyetçiler’in oyu olmadan geçirildi.
Kongre'deki Cumhuriyetçiler, 2022'deki ara Kongre seçimlerinde kazanımlar elde etmeye odaklanmış durumda. Bir yandan da bölünmüş durumdaki Cumhuriyetçi Parti’yi Biden karşıtlığı ile birleştirmeye çalışıyorlar.