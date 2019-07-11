Biden: ‘Trump ABD’nin İtibarını Zedeledi’

Demokratların aday adaylarının canlı yayında kozlarını paylaştıkları en son televizyon tartışmasındaki performansıyla anketlerde destek oranı düşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın dış politikasına meydan okudu. Biden Trump’ın dış politikasının ABD’nin itibarını zedelediğini savundu. Demokratların 2020 Başkanlık seçimleri için aday adaylarından olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçim kampanyası kapsamında bugüne kadar dış politika alanındaki en kapsamlı konuşmasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikasını sert sözlerle eleştiren Joe Biden Trump’ın uyguladığı politikalarla ABD’nin uluslararası arenadaki itibarına ve ABD’nin dünyaya liderlik etme kabiliyetine zarar verdiğini savundu. Cumhuriyetçi Başkan Trump, Paris iklim anlaşmasından, İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ve Trans-Pasifik ticaret anlaşmasından tek taraflı olarak çekilerek Washington’un müttefiklerinin tepkisini çekmiş, hatta ABD’nin NATO’dan ayrılacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Senatosu’nda 35 yıl görev yapan Joe Biden dış politikada Trump’a meydan okuyan konuşması ile Demokratların Başkan aday adaylarının ilk televizyon tartışmasında, rakiplerinden Kamala Harris’in ırkçılık ve sivil haklar konusundaki sicline ilişkin sorusuyla zor anlar yaşamasının ardından kamuoyu karşısında daha güçlü bir tavır sergileme ve dikkatini de rakibi Demokratlardan ziyade Trump’a çevirme imkanını buldu. California Senatörü Kamala Harris, siyah bir başkan aday adayı olarak geçtiğimiz ay yapılan televizyon tartışmasında 76 yaşındaki rakibi Joe Biden’ı siyah öğrencilerin beyazların gittiği okullarda da eğitim görmesini sağlayan zorunlu servis uygulamasına karşı çıkması ve 40 yıl önce Senato’da ayrımcılığı savunan senatörlerle bile çalıştığını söylemesi sebebiyle hedef almıştı. Biden kullandığı bu ifadelerden dolayı özür diledi ancak zor anlar yaşadığı televizyon tartışmasının ardından Demokrat seçmenin Biden’a desteği bir miktar azalmıştı. Televizyon tartışmasının meyvelerini toplayansa Biden’ı hedef alan Kamala Harris olmuştu.

“ABD’ye liderlik rolünden el çektirdi” New York’ta bir üniversitede konuşan Joe Biden ABD Başkanı Trump’ı ABD’nin dünyadaki liderlik rolünü sonlandırdığı gerekçesiyle eleştirdi, iklim değişikliği, nükleer silahların yayılmasının engellenmesi, terörizm ve siber savaş gibi tehditlerle mücadele edilmesi için kolektif bir çabaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Biden’dan dış politika vaatleri Demokrat Joe Biden başkan olursa ABD askerlerinin çoğunu Afganistan’dan çekeceğini, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’ın askeri müdahalesine verdiği desteğe son vereceğini ve ABD’nin NATO’ya taahhüdünü pekiştireceğini söyledi. İç politikada tartışma yaratan göçmen politikasına da değinen Joe Biden Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan ülke vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağını kaldıracağını ve Meksika sınırında göçmen ailelerin birbirlerinden ayrılması uygulamasına son vereceğini belirtti. Joe Biden Trump’ın, İran’la kendisinin başkan yardımcısı olduğu Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini de sert bir dille eleştirdi, başkan olması halinde Tahran da anlaşmaya uyduğu taktirde anlaşmayı yeniden devreye sokacağını söyledi.