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Biden: ‘Trump ABD’nin İtibarını Zedeledi’

11.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Son anketlerde destek oranı düşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın dış politikasına meydan okudu. Biden Trump’ın dış politikasının ABD’nin itibarını zedelediğini savundu.

Biden: ‘Trump ABD’nin İtibarını Zedeledi’

Demokratların aday adaylarının canlı yayında kozlarını paylaştıkları en son televizyon tartışmasındaki performansıyla anketlerde destek oranı düşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın dış politikasına meydan okudu. Biden Trump’ın dış politikasının ABD’nin itibarını zedelediğini savundu.

Demokratların 2020 Başkanlık seçimleri için aday adaylarından olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçim kampanyası kapsamında bugüne kadar dış politika alanındaki en kapsamlı konuşmasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikasını sert sözlerle eleştiren Joe Biden Trump’ın uyguladığı politikalarla ABD’nin uluslararası arenadaki itibarına ve ABD’nin dünyaya liderlik etme kabiliyetine zarar verdiğini savundu.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, Paris iklim anlaşmasından, İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ve Trans-Pasifik ticaret anlaşmasından tek taraflı olarak çekilerek Washington’un müttefiklerinin tepkisini çekmiş, hatta ABD’nin NATO’dan ayrılacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Senatosu’nda 35 yıl görev yapan Joe Biden dış politikada Trump’a meydan okuyan konuşması ile Demokratların Başkan aday adaylarının ilk televizyon tartışmasında, rakiplerinden Kamala Harris’in ırkçılık ve sivil haklar konusundaki sicline ilişkin sorusuyla zor anlar yaşamasının ardından kamuoyu karşısında daha güçlü bir tavır sergileme ve dikkatini de rakibi Demokratlardan ziyade Trump’a çevirme imkanını buldu.

California Senatörü Kamala Harris, siyah bir başkan aday adayı olarak geçtiğimiz ay yapılan televizyon tartışmasında 76 yaşındaki rakibi Joe Biden’ı siyah öğrencilerin beyazların gittiği okullarda da eğitim görmesini sağlayan zorunlu servis uygulamasına karşı çıkması ve 40 yıl önce Senato’da ayrımcılığı savunan senatörlerle bile çalıştığını söylemesi sebebiyle hedef almıştı.

Biden kullandığı bu ifadelerden dolayı özür diledi ancak zor anlar yaşadığı televizyon tartışmasının ardından Demokrat seçmenin Biden’a desteği bir miktar azalmıştı. Televizyon tartışmasının meyvelerini toplayansa Biden’ı hedef alan Kamala Harris olmuştu.

“ABD’ye liderlik rolünden el çektirdi”

New York’ta bir üniversitede konuşan Joe Biden ABD Başkanı Trump’ı ABD’nin dünyadaki liderlik rolünü sonlandırdığı gerekçesiyle eleştirdi, iklim

değişikliği, nükleer silahların yayılmasının engellenmesi, terörizm ve siber savaş gibi tehditlerle mücadele edilmesi için kolektif bir çabaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Biden’dan dış politika vaatleri

Demokrat Joe Biden başkan olursa ABD askerlerinin çoğunu Afganistan’dan çekeceğini, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’ın askeri müdahalesine verdiği desteğe son vereceğini ve ABD’nin NATO’ya taahhüdünü pekiştireceğini söyledi.

İç politikada tartışma yaratan göçmen politikasına da değinen Joe Biden Trump’ın çoğunluğu Müslüman olan ülke vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağını kaldıracağını ve Meksika sınırında göçmen ailelerin birbirlerinden ayrılması uygulamasına son vereceğini belirtti.

Joe Biden Trump’ın, İran’la kendisinin başkan yardımcısı olduğu Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini de sert bir dille eleştirdi, başkan olması halinde Tahran da anlaşmaya uyduğu taktirde anlaşmayı yeniden devreye sokacağını söyledi.

Joe Biden başkan olması durumunda ABD’nin Paris iklim anlaşmasına yeniden katılacağını ve iklim değişikliği konusunda küresel bir zirve düzenleyeceğini belirtti.

Biden Kuzey Kore ile görüşmelere de değindi, Kuzey Kore’den nükleer programından vazgeçmesi için Trump’ın şimdiye kadar talep ettiğinden daha sağlam taahhütler için baskı uygulayacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump sıklıkla Obama yönetiminin dış politika sicilini hedef almıştı. İran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın yeterince sert olmadığını savunmuş, Obama ve Biden’ın Çin’in ekonomik saldırganlığının çevrelenmesi için yeterli çaba göstermemekle eleştirmişti.

Joe Biden’ın dış politika odaklı konuşması öncesinde Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Biden’ın dış politika konusundaki görüşlerini eleştiren uzun bir değerlendirme yayınladı. Değerlendirmede Joe Biden’ın Obama’ya 2012 yılında Pakistan’da El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü baskın için onay vermemesi tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

Biden’ın dış politika alanındaki sicili Demokrat Partili rakipleri arasında ön plana çıkan bir konu olmadı. Ancak Senato’dayken Irak işgali lehinde oy kullanmış olmasını Demokrat Partili bir diğer aday adayı olan Bernie Sanders gündeme getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Mayıs ayında Pensilvanya’daki bir seçim mitinginde “Önce Amerika” politikalarını savunmuş, destekçilerine Biden’ın dünyayı kurtarmak için yarıştığını söylediğini belirtmiş, “Kendi ülkemiz hariç her ülkeyi kurtarmak istiyor” sözleriyle Biden’ı eleştirmişti.

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