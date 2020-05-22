Biden: ‘’Trump’a Karşı Beni Seçemiyorsanız Siyah Değilsiniz’’

Amerika’nın eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti’nin Kasım ayında muhtemel başkan adayı Joe Biden’ın katıldığı ünlü bir siyah radyocunun programında ilginç diyaloglar yaşandı. Biden, “Eğer benimle Trump arasında karar veremiyorsanız, siyah değilsiniz” dedi.
Program sırasında sunucu, Biden’ın başkan yardımcısı olarak, bir beyaz olan Senatör Amy Klobuchar’ı değerlendirdiği yönündeki haberlere işaret ederek, eski başkan yardımcısına, ‘’siyah seçmenler ön seçimlerde sizin siyasi kariyerinizi kurtardı, sizden bekledikleri şeyler var’’ dedi.
Sunucu bu konuda Biden'ı sıkıştırmaya çalıştığı sırada, Biden'ın kampanyasından bir yetkilinin mülakatı sona erdirmeye çalıştığı duyuldu. ''Bunu siyahların medyasına yapamazsınız'' diyen radyo sunucusuna Biden, ''Bunu beyazların da siyahların da medyasına yapıyorum çünkü eşim saat 6'da ayrılmak zorunda'' diye karşılık verdi.
Biden, seçim yarışında başkan yardımcısı olarak seçeceği kişinin kadın olacağını açıklamıştı. Bu konuda birçok ismin adı gündeme geliyor. Henüz bu ismin belli olmadığını söyleyen Biden, “Ancak sizi temin ederim ki birçok siyah kadının adı gündemde” dedi.
“Eğer benimle Trump arasında karar veremiyorsanız, o zaman siyah değilsinizdir” diyen Biden’a radyo sunucusu, başkan yardımcısı seçme kararının bununla ilgisi olmadığını söyledi.
Bunun üzerine “sicilime bakın” diyen Biden siyahları ulusal çapta temsil eden NAACP Derneği’nin kendisine her zaman destek verdiği sözleriyle savundu.
Joe Biden Iowa ve New Hampshire ön seçimlerinde aldığı mağlubiyet sonrası, kendisini adaylığa götüren süreçte Güney Carolina ve Nevada zaferlerinde özellikle yaşlı ve siyah seçmenlerin desteği önemli rol oynadı.
California Senatörü Kamala Harris, başkan yardımcılığı için adı geçen siyah kadın siyasetçiler arasında yer alıyor. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, oy hakları savunucusu Stacey Abrams, Florida eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Val Demings, Ohio’dan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Marcia Fudge ve ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Susan Rice da diğer muhtemel siyah adaylar arasında bulunuyor.