Biden: ‘’Trump’a Karşı Beni Seçemiyorsanız Siyah Değilsiniz’’

Amerika’nın eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti’nin Kasım ayında muhtemel başkan adayı Joe Biden’ın katıldığı ünlü bir siyah radyocunun programında ilginç diyaloglar yaşandı. Biden, “Eğer benimle Trump arasında karar veremiyorsanız, siyah değilsiniz” dedi.

Program sırasında sunucu, Biden’ın başkan yardımcısı olarak, bir beyaz olan Senatör Amy Klobuchar’ı değerlendirdiği yönündeki haberlere işaret ederek, eski başkan yardımcısına, ‘’siyah seçmenler ön seçimlerde sizin siyasi kariyerinizi kurtardı, sizden bekledikleri şeyler var’’ dedi.

Sunucu bu konuda Biden'ı sıkıştırmaya çalıştığı sırada, Biden'ın kampanyasından bir yetkilinin mülakatı sona erdirmeye çalıştığı duyuldu. ''Bunu siyahların medyasına yapamazsınız'' diyen radyo sunucusuna Biden, ''Bunu beyazların da siyahların da medyasına yapıyorum çünkü eşim saat 6'da ayrılmak zorunda'' diye karşılık verdi.

Biden, seçim yarışında başkan yardımcısı olarak seçeceği kişinin kadın olacağını açıklamıştı. Bu konuda birçok ismin adı gündeme geliyor. Henüz bu ismin belli olmadığını söyleyen Biden, “Ancak sizi temin ederim ki birçok siyah kadının adı gündemde” dedi.