Biden: “Trump’ın İstihbarat Brifinglerine Erişimi Olmamalı”

Trump’ın istihbarat brifinglerini alması durumunda en büyük kaygısının ne olacağı sorulduğundaysa Biden, “Bu konuda yüksek sesle spekülasyon yapmak istemem. Bence bu istihbarat brifinglerini almasına gerek yok. İstihbarat brifingi almayı ona hak ettiren nedir?” diye konuştu.

Beyaz Saray’daki görevi sırasında uzun brifingler almamasıyla bilinen eski Başkan Trump, istihbarat camiasını da sık sık eleştirmişti. Trump, istihbarat kurumlarının Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği sonucunu da sorgulamıştı.

ABD’de eski başkanlar görevden ayrılmalarının ardından da geleneksel olarak bazı istihbarat brifinglerini alabiliyor.

Başkan Joe Biden CBS Akşam Haberleri’nde kısa bir bölümü yayınlanan röportajında, eski Başkan Donald Trump’ın istihbarat brifinglerine erişimi olması gerektiğini düşünmediğini söyledi. Biden buna gerekçe olarak Trump’ın “tutarsız davranışlarını” ve bilgi paylaşması yönünde duyduğu kaygıyı gösterdi.

Asgari ücret artışı pazarlığını bundan ayrı olarak yapabileceğini belirten Biden, “Kimse günde 40 saat çalışarak yoksulluk sınırının altında yaşamamalı, saatte 15 dolardan az kazanıyorsanız o zaman yoksulluk sınırının altında yaşıyorsunuz demektir” dedi.

Biden röportajda ayrıca asgari ücretin saatte 15 dolara çıkması önerisinin 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketinde yer almasını beklemediğini belirtti ve buna gerekçe olarak Senato kurallarını gösterdi.

Beyaz Saray’dan daha önce yapılan açıklamada bu konunun değerlendirilmekte olduğu belirtilmişti.

ABD’de asgari ücret saatte 7,25 dolar.

Biden, ABD’de ekonomiyi rahatlatacak 1,9 trilyon dolarlık bir Corona yardım paketini Kongre’den geçirmek istiyor. Ancak Cumhuriyetçiler daha küçük ve hedefe yönelik bir paketi tercih ediyor.

Biden’ın ekonomik yardım paketinin, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabul için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşması ihtimali bulunuyordu. Ancak bu olasılığı önlemek için oluşturulan bir bütçe planının Senato’dan sonra Temsilciler Meclisi’nden de geçmesiyle beraber, “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak.

