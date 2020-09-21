Biden, Trump'ın Yüksek Mahkeme için birini aday gösterecek olmasını "gücü kötüye kullanmak" olarak yorumladı

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın seçimlerinden önce Yüksek Mahkeme'ye birisini aday gösterecek olmasının "gücün kötüye kullanılması" olacağı yorumunu yaptı.

Başkan Trump, 87 yaşında yaşamını yitiren Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine bir kadını aday göstereceğini açıkladı.

Biden ise Cumhuriyetçi senatörleri bu oylamayı ertelemeye davet etti.

ABD'de yargıçların Yüksek Mahkeme'ye atanması ya da kimin aday gösterileceği başkanın seçtiği siyasi bir karar. Bu karar daha sonra onaylanması için senatörlerin oylarına sunuluyor.

Demokratların korkusu ise Cumhuriyetçilerin ülkenin en yüksek mahkemesinde muhafazakâr çoğunluğu sağlaması.

Çünkü dokuz üyeli mahkemenin ideolojik dengesi, ABD hukukundaki önemli konulardaki kararlar açısından çok önemli.

Biden, Trump'ın kararı hakkında ne söyledi?

Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın bunun saf ve basit bir güçle ilgili olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Biden, "ABD Anayasası Amerikalılara duyulma şansı veriyor. Ki sesleri de duyulmalı. Ama bu gücü kötüye kullanmayacaklarını netleştirmeleri gerekir" diye konuştu.