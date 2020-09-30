Biden Trump’la Canlı Tartışması Öncesinde Vergi Beyanını Açıkladı

Biden çiftinin 2019’da federal hükümete ödediği vergi miktarı olan 287 bin 693 dolar 2018’de gelir vergisi olarak ödedikleri 1,5 milyon dolardan önemli bir düşüşe işaret ediyor. Bunda Biden’ın kitap gelirlerindeki düşüşün, başkan adayı olma kararının ve Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi’ndeki görevine ara vermesinin etkisi olduğu sanılıyor. Obama yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü son yıl olan 2016’da 91 bin dolar vergi ödeyen Biden, 2017’de 3,7 milyon dolar vergi ödemişti. Bunun nedeniyse kitap anlaşmalarının getirdiği yüksek kazançtı.

Joe Biden, eşi Jill Biden ve başkan yardımcısı adayı California Senatörü Kamala Harris ile birlikte 2019 yılında federal ve eyalet düzeyinde ödedikleri vergi miktarını açıkladı.

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump’la karşı karşıya geleceği tartışma programına saatler kala geçen yıl ödediği vergi miktarını açıkladı. Vergi beyanına göre Biden, geçen yıl gelir vergisi olarak toplamda yaklaşık 288 bin dolar ödedi.

Başkan Donald Trump ise ABD başkanları arasında geleneksel olan bu adımı atarak vergi beyanını yayınlamayı reddediyor. Manhattan Bölge Savcısı, Trump Organizasyonu’na yönelik soruşturması kapsamında Trump’ın sekiz yıllık vergi beyanına erişim için mahkeme emri göndermiş, ancak Temyiz Mahkemesi mahkeme emrinin uygulanmasını ertelemek için yapılan talebe olumlu yanıt vermişti.

Avukatları böylesi bir talebin, başkanın her bir mali faaliyetinin mercek altına alınması anlamına geldiğini savunarak, bunun “Başkana zarar vermek için tasarlanmış” bir adım olduğunu iddia ediyor.

Trump da çabaları ‘‘Amerikan tarihinin en kötü cadı avının devamı’’ olarak değerlendiriyor.

Son olarak New York Times gazetesi Pazar günü Trump’ın başkanlık seçimine katıldığı 2016’da ve 2017’de 750’şer dolar vergi ödediği şeklinde bir haber yapmıştı. Trump ise basın toplantısında New York Times’ın haberi için ‘‘yalan haber’’ demişti.

