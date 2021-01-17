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Biden Trump'la Gizli Bilgileri Paylaşacak mı?

17.01.2021 23:02 | Son Güncelleme:
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Biden Trump'la Gizli Bilgileri Paylaşacak mı?

Çarşamba günü yemin ederek Amerika’nın 46. Başkanı olacak Joe Biden’ın Donald Trump’la gizli bilgileri paylaşma konusunda danışmanlarının tavsiyesini bekleyeceği belirtildi

Çarşamba günü yemin ederek Amerika’nın 46. Başkanı olacak Joe Biden’ın Donald Trump’la gizli bilgileri paylaşma konusunda danışmanlarının tavsiyesini bekleyeceği kaydedildi.

20 Ocak’ta Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak olan Ron Klain konuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyu gündeme getiren ise Ulusal İstihbarat Direktörü eski yardımcısı Sue Gordon’un Beyaz Saray’dan ayrılmasından sonra Trump’la gizli bilgilerin paylaşılmaması yönünde bir yazıyı kaleme alması oldu.

Gordon, Trump döneminde görev yapmış bir isim.

Klain, Biden’ın bu konuda karar vermek için istihbarat danışmanlarının tavsiyelerini bekleyeceğini söyledi.

Gordon, yazısında gizli bilgi paylaşımının yeni başkanın insiyatifinde olduğunu hatırlatmış ve vatandaş Donald Trump’tan kaynaklanabilecek muhtemel ulusal güvenlik riski istihbaratla bağlantısının kesilerek ortadan kaldırılabileceği mesajını vermişti.

Klain’e Gordon’un ifadeleri soruldu. Klain de yanıt olarak Biden’ın karar vermeden önce istihbarat danışmanlarını dinlemek isteyeceğini söyledi.

Klain, “Profesyonel istihbaratçılardan tavsiye bekleyeceğiz ve o tavsiyeye göre hareket edeceğiz” dedi.

Gordon, 2019’da görevinden istifa etmişti. Sue Gordon yazısında herhangi bir eski başkanın yabancı istihbaratın hedefi olabileceğini ancak Trump’ın ülke dışındaki iş ilişkileri nedeniyle buna daha fazla açık hale gelebileceğini belirtmişti.

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