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Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'le Görüşecek

01.01.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle bir görüşme yapacak. Biden son olarak Rusya lideri Vladimir Putin’le bir görüşme yapmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle bir görüşme yapacak. Biden son olarak Rusya lideri Vladimir Putin’le bir görüşme yapmıştı. Görüşmede ABD Başkanı’nın Rusya krizinde Ukrayna’ya desteğini yinelemesi bekleniyor.

Biden, Cuma günü Putin’le yaptığı görüşmeye dair olarak gazetecilere bilgi verirken bir kez daha, Rusya liderine Ukrayna’ya yönelik bir hareketin ambargolar ve Avrupa’da daha fazla ABD askerinin konuşlanmasına neden olacağını söylediğini belirtti.

İki liderin Perşembe günü yaptığı görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü. Biden görüşmeye ilişkin açıklamasında “Başkan Putin’e eğer Ukrayna’ya yönelik bir hareketta bulunursa çok sert yaptırımlarımızın olacağını söyledi. Avrupa’daki askeri varlığımızı arttıracağız. NATO müttefiklerimizle birlikte bunun hareket edeceğiz ve bunun Rusya için ağır bir bedeli olacak” ifadelerini kullandı.

Biden, Putin’in de konuya ilişkin olarak heyetler arasında yapılacak görüşmeler konusunda mutabık olduğunu ve ilerleme kaydedilmesini umduğunu söylediğini belirtti. Ancak Biden, ilerleme olması için Putin’in tansiyonu düşürmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, Rusya’nın bölgede yoğun askeri varlığını devam ettirmesi halinde Rusya’nın mutlaka yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Cuma günü Ukrayna gerginliğiyle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüştü. Blinken ayrıca İtalya, ve Kanada dışişleri bakanlarıyla da konuya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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