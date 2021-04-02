Biden Ukrayna-Rusya Gerginliğinde Devrede

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Cuma günü Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya güçlü desteğini dile getirdiğini bildirdi. ABD’nin desteği Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığına dair haberler üzerine geldi. Açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'nın Donbass ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit etti" denildi. NATO büyükelçileri Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan ani artışları tartışmak üzere bir araya gelmişti. NATO Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına Rus askerinin yığılmasından endişe duyduğunu bildirmişti. Rusya 2014 yılında Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak ettiğinde Batı'nın kınamalarına ve yaptırımlarına maruz kalmıştı. Biden, yönetiminin Ukrayna ile stratejik ortaklığına olan bağlılığını ve Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele planlarına ve reform gündemine verdiği desteği vurguladı. Açıklamada, "Liderler, bu reformların Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik hedeflerinin merkezinde olduğu konusunda anlaştılar" denildi.

Zelenskiy de Twitter'da Biden ile konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ABD'nin farklı düzeylerdeki desteğini takdir ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Demokrasilerimizin korunması söz konusu olduğunda omuz omuza duruyoruz. Ukrayna bayrağını dönüştürme, şeffaflığı geliştirme ve barışı sağlama konusundaki kararlılığım güçlü. Amerika’nın ortaklığı Ukraynalılar için çok önemli" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı daha sonra televizyondan halka seslenerek, Rusya'nın saldırganlığına karşı Washington'un kendilerini yüzüstü bırakmayacağına dair Biden'dan güvence aldığını söyledi. Eski Başkan Donald Trump hakkında 2019'da, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e, siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık ABD yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla azil soruşturması başlatılmıştı. Trump bu suçlamadan aklandı; ancak Biden 2020’nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Trump’ı mağlup etti.