Biden Ukrayna Zirveleri İçin Brüksel’de

Rus güçleri bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’in bazı kesimlerini bombalarken, ABD Başkanı Joe Biden savaşla ilgili bir dizi zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel’e vardı. NATO Genel Sekreteri, İttifak’ın Doğu Avrupa’daki muharebe gruplarını güçlendireceklerini söyledi.

NATO, G-7 ve AB yarın düzenleyeceği zirve toplantılarında, 24 Şubat’ta Rusya’nın işgaliyle başlayan ve 3 milyon 600 binden fazla kişinin Ukrayna’yı terk etmesine, Rus ekonomisinin tarihte görülmemiş bir düzeyde tecrit edilmesine yol açan savaş masaya yatırılacak.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesine karşı birbiri ardına getirilen yaptırımlara yanıt olarak, Moskova’nın “dostane olmayan” ülkelere doğal gaz satışlarını rubleyle yapmayı planladığını açıkladı. Putin’in açıklaması uluslararası piyasalarda endişeye neden oldu.

Biden’ın ziyaretinin, bazılarının Rus doğal gazı ve petrolüne yoğun şekilde bağımlı olduğu Avrupalı müttefikler arasında, Moskova’ya karşı ilave enerji yaptırımları uygulanıp uygulanmaması konusunda yaşanan tartışmaya da ışık tutabileceği yorumu yapılıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu konunun son günlerde ağırlıklı biçimde tartışıldığını söyledi.

Sullivan, ABD’nin bazı siyasiler ve oligarklara yeni yaptırımlar açıklamayı planladığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri: “Doğu Avrupa’daki birliklerimizi güçlendireceğiz”

Biden ziyaretine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşerek başlayacak. Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, İttifak’ın Doğu Avrupa’daki güçlerini Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya 4 yeni muharebe grubu konuşlandırarak kuvvetlendireceğini açıkladı. Stoltenberg, “Liderlerin NATO’nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirme yönünde mutabık kalacaklarını bekliyorum” dedi.

Moskova ise Ukrayna’daki eylemlerini “özel operasyon” olarak niteliyor ve operasyonun toprak işgal etmek için değil Ukrayna’nın askeri kabiliyetlerini etkisiz hale getirmek için tasarlandığını belirtiyor.

Batı ise bunu, provoke edilmemiş bir savaş için temeli olmayan bir bahane olarak niteliyor.

Putin’in kıdemli danışmanı istifa etti

Öte yandan iki kaynak, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in kıdemli danışmanlarından Anatoly Chubais’in savaş nedeniyle istifa ettiğini ve geri dönmemek üzere Rusya’dan ayrıldığını belirtti. Bu gelişme, Rusya’da savaştan kaynaklı hoşnutsuzluğun bir işareti olarak yorumlanırken, Chubais işgalden bu yana Kremlin’le yollarını ayıran ilk üst düzey yetkili oldu.

Kremlin operasyonun plana uygun şekilde ilerlediğini savunsa da Rus güçleri savaşta ağır kayıplar veriyor, birçok cephede ilerlemeleri durmuş durumda ve tedarik sorunları yaşıyorlar. Rus ordusu bunun üzerine kuşatma ve bombardıman taktiklerine başvurmaya başlayarak, ağır yıkımlara ve çok sayıda sivil ölüme neden oluyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 264 sivilin Rus saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Klitschko, mermilerin başkentin kuzeyindeki bir alışveriş merkezine isabet etmesinin ardından bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin de yaralandığını kaydetti.

Rusya ise sivilleri hedef aldığı suçlamaları reddediyor.

Zelenski’den “sokaklara çıkın” çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, tüm dünyadaki halklara, savaşın sona erdirilmesini talep etmek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulundu.

Zelenski bu gece yayınladığı videolu mesajında, “Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan, üniversitelerinizden barış adına, Ukrayna’yı, özgürlüğü, yaşamı desteklemek için çıkın” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hükümetinin Rus güçlerinin Ukrayna’da savaş suçu işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Blinken, Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol kentindeki saldırılara atıfta bulunarak, kasıtlı olarak sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin güvenilir haberler geldiğini belirtti.

Batılı liderlerin zirve için toplanmaya hazırlandığı sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya savunma amaçlı öldürücü ekipman yardımının arttırılması çağrısında bulunacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de, Başkan Biden’ın geçtiğimiz hafta onayladığı 800 milyon dolarlık silah paketi kapsamında ilk parti silahların da önümüzdeki günlerde yola çıkmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, "hasım ülkelere" doğalgaz satışını sadece ruble üzerinden yapmaya başlayacaklarını söyledi. Moskova’nın yayınladığı bu ülkelerin listesinde ABD, Avrupa Birliği üyeleri, İngiltere ve Japonya da bulunuyor. Rus gazı, Avrupa’daki toplam gaz tüketiminin yüzde 40’ı civarını karşılıyor.

Bugünün bir diğer önemli gelişmesi de, Rusya'nın iletişim düzenleyici kurumunun, Alphabet şirketinin sahip olduğu Google News sitesini ülkede engellediğini açıkladığı haberi oldu. Haberi Rus haber ajansı Interfax verdi.

ABD’deki Alphabet şirketi de daha önceki açıklamasında, arama motorunun Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaya göz yuman ya da çatışmadan faydalanan içeriğe sahip sitelere, uygulamalara ve YouTube kanallarına reklam satma konusunda yardımcı olmayacağını bildirmişti.

Ukrayna nüfusunun dörtte biri yerinden oldu

BM kurumlarına göre, Ukrayna’daki savaş, 44 milyonluk nüfusun dörtte birini yerinden etti.

Üst düzey bir yetkili, Ukrayna’daki kentlerden bugün toplam 4 bin 554 kişinin insani yardım koridorları yoluyla tahliye edildiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki günde yapılan tahliye sayısının çok altında kaldı.

Savaş en çok Mariupol kentini vurdu. Savaşın ilk günlerinden bu yana yüz binlerce kişinin sığınaklarda yaşadığı kent sürekli bombardıman altında ve gıda, su ve ısınma araçlarına erişilemiyor.

Rusya güney ve doğuda baskısını sürdürürken, İngiliz askeri istihbaratı bir ara Kiev’i tehdit eden zırhlı araç konvoyu da dahil olmak üzere Ukrayna’nın kuzeyindeki tüm muharebe cephelerinde durumun statik bir seviyede seyrettiğini bildirdi.

