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“Biden Ukrayna’nın NATO Üyeliği Arzusunu Destekliyor”

10.12.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve NATO’ye üye Doğu Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüştü. Beyaz Saray, Başkan Biden’ın Ukrayna’nın NATO üyesi olma arzusuna destek verdiğini açıkladı

Başkan Joe Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve NATO’ye üye Doğu Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüştü. Beyaz Saray, Başkan Biden’ın Ukrayna’nın NATO üyesi olma arzusuna destek verdiğini açıkladı.

Başkan Biden Rusya’nun Ukrayna’yı işgal etmesi olasılığının tartışıldığı bir dönemde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Ukrayna’ya asker göndermesi görüşmenin gündeminde yoktu.

Beyaz Saray Başkan Biden’ın Ukrayna’nın NATO üyesi olma arzusuna destek verdiğini kaydetti. Ukrayna konusunda saldırgan tavrın Rusya tarafından sergilendiği belirtildi.

Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre de Biden ve Zelenski’nin telefon görüşmesi yaklaşık 90 dakika sürdü. Zelenski’nin Başkan Biden’a Ukrayna’ya verdiği kararlı destekten dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Görüşmede Ukrayna ve ABD liderlerinin Ukrayna’ya güvenlik, mali ve siyasi destek sağlamasının yollarının ele alındığı belirtildi. Zelenski’nin Başkan Biden’a Ukrayna’nın ülkenin doğusunda barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda net teklifleri olduğunu ilettiği belirtildi.

Ukrayna lideri Twitter’dan paylaştığı mesajda da Başkan Biden’ın kendisini Putin’le yaptığı görüşmenin içeriği konusunda bilgilendirdiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın çözümü için olası formülleri görüştüklerini yazdı.

ABD Başkanı Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin ardından NATO’ya üye dokuz Doğu Avrupa ülkesinin liderleriyle de görüştü.

Litvanya Cumhurbaşkanı’nın ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya liderinin Başkan Biden’dan Baltık’ta kalıcı asker varlığı talebinde bulunduğu belirtildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı’nın danışmanı da Biden’ın Doğu ve Orta Avrupalı NATO üyelerine bölgeye ilişkin kararların bu ülkeler olmadan alınmayacağını söylediğini, Biden’ın bu ülkelere ek askeri kabiliyet sağlama sözü verdiğini belirtti.

Başkan Biden Salı günü de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaklaşık 2 saat süren görüntülü bir görüşme yapmış, Rus lidere Ukrayna’nın işgal edilmesi halinde güçlü karşılık verileceğini mesajını iletmişti.

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