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"Biden Ulusal Güvenlik Brifingi Almaya Başlıyor"

13.11.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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Biden’ın istihbarat brifingine erişiminin sağlanmaması konusunda Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı yaşanıyordu

Resmi olmayan 3 Kasım başkanlık seçimleri sonuçlarına göre ABD'nin yeni başkanı ilan Joe Biden'ın geçiş süreci ekibinden Jen Psaki, Biden'ın önümüzdeki haftatan itibaren ulusal güvenlik uzmanları tarafından bilgilendirileceğini söyledi.

Psaki ayrıca Biden'ın bu hafta içinde danışmanlarıyla olası kabine üyelerini değerlendirdiğini ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle Corona virüsü teşvik paketi konusunda görüşmelerde bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Biden’ın istihbarat brifingine erişiminin sağlanmaması konusunda Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı yaşanıyordu. Bazı Cumhuriyetçi senatörler seçimlerin galibi olarak henüz Joe Biden’ı tanımaya hazır olmamalarına rağmen, Biden’ın istihbarat brifingi alma hakkının olduğunu belirtiyordu.

Cumhuriyetçi senatörlerden çağrı

Trump cephesinin geçiş sürecinde işbirliği yapmayı reddetmesine rağmen, sayıları gittikçe artan Cumhuriyetçi bir grup senatör, Trump yönetimine, Biden’ın günlük istihbarat brifinglerine erişimine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler John Cornyn, Ron Johnson, James Lankford, Chuck Grassley ve Lindsey Graham, bu yönde açıklamalar yapan senatörler arasındaydı.

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