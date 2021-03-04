Biden Ulusal Güvenlik Strateji Belgesini Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden kendi döneminde ulusal güvenlik stratejisine yön vermesi beklenen belgeyi açıkladı. Başkan Biden askeri güç kullanımının son seçenek olacağını; ancak ABD’nin hayati önem taşıyan ulusal çıkarlarını savunmak için gerektiğinde güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden “Amerika’nın Avantajlarını Yenilemek” başlıklı belgede "Yükselen milliyetçilik, gerileyen demokrasi, Çin Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet ve hayatımızın her yönünü şekillendiren teknolojik devrimin yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Daha önce benzeri görülmemiş zorluklar ama aynı zamanda benzersiz fırsatların olduğu bir dönemdeyiz" diye yazdı. Başkan Biden 24 sayfadan oluşan strateji belgesinin giriş kısmındaki bölümünde, “Amerika’nın çıkarlarını ilerletme ve evrensel değerleri güçlendirmede ancak yakın müttefik ve ortaklarımızla çalışarak ve ulusal gücümüzün kalıcı kaynaklarını yenileyerek başarılı olabiliriz. Bu da en temel avantajımızın yani demokrasinin yeniden canlandırılması ile başlar” ifadelerini kullandı.

“Dünya bir dönüm noktasında” ABD Başkanı, “Dünyamız bir dönüm noktasında. Küresel dinamikler değişti. Yeni krizler dikkatimizi gerektiriyor” dedi. Başkan Biden, “Dünyamızın gelecekteki yönü konusunda tarihi ve temel bir tartışmanın ortasında olduğumuzu düşünüyorum. Karşı karşıya olduğumuz zorluklara bakınca otokrasinin en iyi yol olduğunu savunanlar var. Bir de değişen dünyanın zorluklarını karşılamada demokrasinin önemli olduğunu anlayanlar var. Ben özgürlük, refah, barış ve onurun anahtarının demokraside olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. “Gerektiğinde güç kullanmakta tereddüt etmeyiz” Başkan Joe Biden Amerika’nın dünya genelinde çıkarlarını ilerletirken, ülkenin ulusal güvenliğine ve ordunun sorumlu bir şekilde kullanılmasına ilişkin “disiplinli ve akılcı” kararlar alacağını; diplomasinin ilk çözüm aracı olacağını belirtti. Biden, ABD’nin hayati ulusal çıkarlarını savunmak için gerektiğinde güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğinin de altını çizdi; ancak askeri güç kullanımının “ilk değil son seçenek” olması gerektiğini vurguladı.

“Kararlar sağlıklı sivil-asker ilişkilerine dayanacak” ABD Başkanı Joe Biden, diplomasi, kalkınma ve ekonomik devlet idaresinin ABD’nin dış politikasının önde gelen araçları olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda alınacak kararların ABD’nin ordunun sivil kontrolü geleneğine ve sağlıklı sivil-asker ilişkilerine dayanacağının altını çizdi. "Afganistan savaşını sonlandırmak için sorumlu şekilde çalışacağız" ABD’nin binlerce kişinin hayatına ve trilyonlarca dolara mal olan "sonsuz savaşlara" girmeyeceğini belirten Başkan Biden, Amerika’nın en uzun savaşı olan Afganistan savaşını sona erdirmek için sorumlu bir şekilde çalışacağını ve Afganistan’ın bir kez daha ABD’yi hedef alan terör saldırılarında güvenli bir liman olmamasını sağlayacaklarını belirtti. Başkan Biden Ortadoğu’da ABD’nin askeri varlığını uluslararası terörist ağlarını sekteye uğratmak, İran’ın saldırganlığını caydırmak ve ABD’nin diğer hayati çıkarlarını korumak için gereken düzeye göre şekillendireceğini kaydetti. Blinken ne demişti?