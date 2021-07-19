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Biden Ürdün Krali Abdullah'la Washington'da Görüşecek

19.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da Ürdün Kralı Abdullah ile biraraya gelecek. Görüşme, Biden’ın üç Ortadoğu lideriyle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ilki olacak

Biden Ürdün Krali Abdullah'la Washington'da Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da Ürdün Kralı Abdullah ile biraraya gelecek. Görüşme, Biden’ın üç Ortadoğu lideriyle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ilki olacak.

Nisan ayında üvey kardeşi Prens Hamza’nın darbe girişimini engelleyen Kral Abdullah da, Biden’la, Ocak ayında görevi eski Başkan Donald Trump’tan devralmasından bu yana, ilk kez Washington’da görüşmüş olacak.

Kral Abdullah, Washington ziyareti sırasında Salı günü de Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışma kahvaltısında biraraya gelecek, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bakanlık binasında görüşecek.

Kral Abdullah uzun yıllardır, Ortadoğu’daki ılımlı liderlerden biri olarak görülüyor, pragmatik kişiliğiyle arabuluculuk rolü oynayacak bir isim olarak değerlendiriliyor.

Başkan Biden’ın Abdullah’tan sonra 26 Temmuz günü de Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile görüşmesi bekleniyor. Amerikalı ve İsrailli yetkililer, Biden ile İsrail’in yeni başbakanı Naftali Bennett ile de bir görüşme takvimi belirlemeye çalışıyor.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın Kral Abdullah ile öncelikli olarak İsrail-Filistin meselesini ele almayı planladığını kaydetti.

İsrail ile Hamas militanları arasında Mayıs ayında patlak veren ve 11 gün süren çatışmalar sonrasında bölgede tansiyon hala yüksek.

Kral Abdullah’ın ülkesindeki siyasi geleceği de gündem maddeleri arasında. Prens Hamza’nın darbe girişimi, Ortadoğu’da istikrarlı ülke olarak bilinen Ürdün’ün geleceği konusunda kaygılara yol açmıştı. Biden, süreçte Kral Abdullah’a tam destek verdiğini açıklamıştı.

Biden-Abdullah görüşmesi sırasında, eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan ve İsrail ile dört Arap ülkesi arasında ilişkileri normalleştirmeyi öngören Abraham Anlaşmaları’nın geleceğinin de ele alınması bekleniyor. Ayrıca Suriye’deki durum ve İran’ın nükleer silah program da gündemdeki maddeler arasında.

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