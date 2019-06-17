Biden Üslubunu Sertleştiriyor

Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden bir süre önce siyasi mesajlarını Amerika'nın Orta Batı eyaletlerinden Iowa'ya taşıdı. Trump ve Biden, Biden'ın 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan aday adayı olduğunu açıklamasından buyana karşılıklı atışmaların dozunu arttırıyor. Trump, Biden'ı ”uyuşuk” olarak nitelendirirken Biden, Trump'ın saldırgan tavırlarını eleştiriyor. Aynı gün Iowa'da seçmenlere seslenen Trump ve Biden'ın ses tonu ve üslubunun sertleştiği gözlerden kaçmadı.

Başkan Trump'ın Iowa eyaletinde düzenlediği etkinliklerin ana teması, 2020 başkanlık seçimiydi. Yeniden seçilmek için yarışa girmesine kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi Başkan, eski Başkan Obama'nın siyasi performansını eleştirmek ve Biden'a yüklenmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı.

Başkan Donald Trump, ”Obama-Biden-Uyuşuk Joe döneminde olduğu gibi ülkemizi bir daha asla yabancı enerji kaynaklarına muhtaç etmemeliyiz. Uyuşuk Joe!” şeklinde konuştu.

Trump'ın lehine olan bir numaralı gelişme, Amerikan ekonomisindeki büyüme. Ancak Trump'ın bazı ülkelere ek gümrük tarifesi uygulaması, çiftçi ve imalatçıların acını yakıyor ve ekonominin tersine döneceği yolundaki kaygıları körüklüyor. Trump ise gümrük tarifesi uygulamasının çiftçinin işine yaradığı konusunda ısrarlı: ”Milyarlarca dolar kazanıyoruz. Gümrük tarifeleriyle elde ettiğimiz bu paranın 16 milyar dolarını çiftçiye dağıttık çünkü bu para, Çin'in ürünlerimizi satın almak için ödediği en büyük miktardı.”