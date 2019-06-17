Biden Üslubunu Sertleştiriyor

Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden bir süre önce siyasi mesajlarını Amerika'nın Orta Batı eyaletlerinden Iowa'ya taşıdı. Trump ve Biden, Biden'ın 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan aday adayı olduğunu açıklamasından buyana karşılıklı atışmaların dozunu arttırıyor. Trump, Biden'ı ”uyuşuk” olarak nitelendirirken Biden, Trump'ın saldırgan tavırlarını eleştiriyor. Aynı gün Iowa'da seçmenlere seslenen Trump ve Biden'ın ses tonu ve üslubunun sertleştiği gözlerden kaçmadı.
Başkan Trump'ın Iowa eyaletinde düzenlediği etkinliklerin ana teması, 2020 başkanlık seçimiydi. Yeniden seçilmek için yarışa girmesine kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi Başkan, eski Başkan Obama'nın siyasi performansını eleştirmek ve Biden'a yüklenmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı.
Başkan Donald Trump, ”Obama-Biden-Uyuşuk Joe döneminde olduğu gibi ülkemizi bir daha asla yabancı enerji kaynaklarına muhtaç etmemeliyiz. Uyuşuk Joe!” şeklinde konuştu.
Trump'ın lehine olan bir numaralı gelişme, Amerikan ekonomisindeki büyüme. Ancak Trump'ın bazı ülkelere ek gümrük tarifesi uygulaması, çiftçi ve imalatçıların acını yakıyor ve ekonominin tersine döneceği yolundaki kaygıları körüklüyor. Trump ise gümrük tarifesi uygulamasının çiftçinin işine yaradığı konusunda ısrarlı: ”Milyarlarca dolar kazanıyoruz. Gümrük tarifeleriyle elde ettiğimiz bu paranın 16 milyar dolarını çiftçiye dağıttık çünkü bu para, Çin'in ürünlerimizi satın almak için ödediği en büyük miktardı.”
Trump, günün erken saatlerinde yeniden seçileceğine inancını ifade eden bir dizi Twitter mesajı attı. Bu mesajlar arasında Rasmussen Raporu'na göre Trump'ın yüzde 50'ye yaklaşan kamuoyu destek oranı da vardı.
Ancak kısa süre önce yayınlanan Quinnipac Üniversitesi anketi, Biden'ın ulusal çapta Trump'ın 13 puan önünde olduğunu gösteriyor.
Biden iki günlük Iowa turuna Trump'ın liderlik tarzını eleştirerek başladı.
Joe Biden, ”Trump'ın ana değerlerimize ve dünyadaki itibarımıza yönelik gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Normandiya Çıkarması törenlerinin düzenleneceği gün Londra Belediye Başkanı'ndan Bette Midler'a kadar herkese saldırdığı tweetler atması beni çok şaşırttı,” dedi.
Biden, Trump'ın gümrük tarifesi uygulamaları konusundaki iddialarına ters düşen açıklamalar da yaptı: ”Gerçek şu ki son zamanlarda Meksika'ya yönelik gümrük tarifesi tehditlerinden geri adım atmaya başladı çünkü Michigan, Ohio ve Iowa gibi eyaletleri kaybetme olasılığının yüksek olduğunu anladı. Aklı başına geldi. Ama şüpheniz olmasın. Eğer işler yine sarpa sararsa tehditlerine yeniden başlayacaktır. Onun için Amerikalı işçiler sadece birer piyondur.”
Biden ve Trump, şimdilik partilerinin önde gelen başkan adayları gibi görünüyor. Ancak seçimlerin yapılacağı 2020 yılı Kasım ayına henüz çok zaman var ve 2016 seçimleri son dakika sürprizlerinin mümkün olduğunu gösterdi. Bunu unutmamak gerekiyor.
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