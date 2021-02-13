Biden Vali ve Belediye Başkanlarıyla Görüştü

Başkan Joe Biden, her iki partiden yerel yetkililerle 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü paketine destek istemek Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Her iki partiden vali ve belediye başkanlarını ağırlayan Biden, işsiz kalmış milyonlarca işçiye yardım edilmesi ve okulların açılması için teşvik paketinin bir gereklilik olduğunu söyledi.

Biden, “Eyaletlere işsizlik konusunda ekonomik olarak yardım etmeliyiz. Federal hükümetin burada oynaması gereken rol büyük” diye konuştu.

Bu ay başında 400’den fazla belediye başkanı, Kongre liderlerine yazdıkları mektupta Biden’ın Corona virüsü yardım paketini geçirmeleri için baskı yapmıştı, ancak Cumhuriyetçiler daha küçük bir yardım planına destek veriyor ve Biden’ın planını fazla masraflı buluyor.

CDC’den okulların açılması için kılavuz

Beyaz Saray’daki zirve Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) okulların açılması konusundaki kılavuzunu yayınlamasıyla aynı zamana denk geldi.

CDC, yeni kılavuzda maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının çocukların okullara geri dönmesi için Corona virüsüne karşı uygulanacak temel strateji olacağını belirtti.