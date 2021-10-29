Biden Vatikan’da Papa ile Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan'da Papa Francis ile biraraya geldi., Katolik olan Biden’ın kürtaj haklarına verdiği destekle ilgili ABD’de tartışmalar sürerken gerçekleşen toplantı, alışılmadık derecede uzun sürdü.

Vatikan, özel görüşmenin bir saat 15 dakika sürdüğünü açıkladı. Ardından Biden'ın eşi Jill Biden dahil diğer heyet üyelerinin huzurunda fotoğraf çekimi ve hediye alışverişi de 15 dakikayı buldu.

Eski Başkan Donald Trump’ın Papa ile 2017'deki görüşmesi yaklaşık 30 dakika, Barack Obama ile 2014'teki görüşme ise yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kürtaj konusuna atıfta bulunulmadı. Açıklamaya göre Biden, "dünyadaki yoksulları ve açlık, çatışma ve zulümden muzdarip olanları savunduğu için" Papa'ya teşekkür etti. Biden ayrıca Papa'nın "iklim kriziyle mücadeledeki liderliğinin yanısıra aşı paylaşımı ve adil bir küresel ekonomik toparlanma yoluyla pandeminin herkes için sona ermesini sağlamayı savunmasını" övdü.

Başkanın konvoyu Vatikan'a sıkı güvenlik altında geldi. Güvenlik, İtalya’nın başkenti Roma, bu hafta sonu G-20 liderleri zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı için daha da yoğunlaştı.

Biden, avludaki karşılama komitesindeki yetkililerden birine, "Çok teşekkür ederim. Geri dönmek güzel" derken sonrasında eşiyle konuşan başka bir yetkiliyle şakalaştı. Biden, "Ben Jill'in kocasıyım" dedi.

Kürtaj tartışması gölgesinde görüştüler

İlk Latin Amerikalı Papa ile ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı arasındaki görüşme, Biden'ın kürtaj hakları konusundaki ihtilaftaki çelişkili konumu nedeniyle ABD Katolik Kilisesi'ndeki şiddetli tartışmalar arasında gerçekleşti. Biden, bu konuda muhafazakarların baskısı altında.

Düzenli olarak kilise ayinine giden ve Oval Ofis'teki masasının arkasında Papa’nın fotoğrafını bulunduran Biden, kişisel olarak kürtaja karşı olduğunu ancak seçilmiş bir başkan olarak görüşlerini empoze edemeyeceğini söylüyor.

ABD Katolik Kilisesi hiyerarşisinin üst düzey dinadamları, bir Demokrat olan Biden'in, komünyon almasının yasaklanması ve Papa ile toplantısından önce bu konuda daha da kararlı olunması gerektiğini savunmuştu. İsa'nın sofrasına katılma ayini olan komünyon, Katolik inancının merkezindeki dini tören olması açısından önemli.

Rhode Island eyaletinden Providence Piskoposu Thomas Tobin, Twitter’da "Sevgili Papa Francis, kürtajın 'cinayet' olduğunu cesurca belirttiniz. Lütfen bu kritik konuda Başkan Biden'a meydan okuyun. Kürtajı ısrarla desteklemesi Kilise için bir utanç ve dünya için bir skandaldır" mesajını paylaştı.

Bir başka Amerikalı muhafazakar Kardinal Raymond Burke, internet sitesinde Biden'ın adını vermeden "böyle Katolik politikacıların neden olduğu ciddi skandaldan" bahsetti.

Burke, "Aslında, ABD’de kürtaj hizmeti verilmesinin günlük hayatın bir gerçeği olduğu şeklinde bir ölüm kültürünün pekiştirilmesine önemli bir şekilde katkıda bulundular." Dedi.

Haziran ayında, ABD Katolik Kilisesi’nin konferansında piskoposlar bu konuda bölündü. Bazı piskoposlar Biden da dahil olmak üzere özellikle Katolik politikacılarına ihtar amaçlı bir komünyon açıklaması taslağı hazırlanması yönünde oy kullandı.

Vatikan'ın ¨birlik yerine nifak¨ getireceği yönündeki uyarısına rağmen kararlı olan piskoposlar, konuyu gelecek ay yeniden ele alacaklar.

ABD’deki komünyon tartışması hakkında geçen ay yorumları sorulan Papa, gazetecilere kürtajın "cinayet" olduğunu söylemişti. Ancak Papa’nın aynı zamanda ABD Katolik Kilisesi piskoposlarını meseleyi dini bir yoldan ziyade siyasi bir şekilde ele almakla eleştirdiği yorumları da yapıldı.

Papa, "Komünyon kusursuzlar için bir ödül değildir. Komünyon bir hediyedir, İsa'nın ve Kilisesi'nin varlığıdır" demiş, piskoposların kürtaj haklarını destekleyen Katolik politikacılara karşı "merhamet ve şefkat" yolunu tercih etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Francis, 2013'te Latin Amerika’dan ilk Papa olarak seçilmesinden bu yana, Kilise kürtaja karşı çıksa da konunun, dikkati göç ve yoksulluk gibi konulardan uzaklaştıran kültür savaşlarında, her şeyi tüketen bir savaş meselesi haline gelmemesi gerektiğini söylüyor.

