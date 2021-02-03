“Biden ve Demokratlar Yardım Çekleri Konusunda Anlaştı”

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Amerikalılar’a ödenecek 1.400 dolarlık yardım çeklerinin bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato’daki Demokratlar’la anlaştığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik yardım paketini yasalaştırmada Cumhuriyetçiler’in de desteğini alma konusunda ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini kaydetti. Psaki, Başkan’ın paketin kamu sağlığı ve ekonomik krizin gereklerini karşılayacak parametrelerle oluşturulduğunu söylediğini aktardı. Planın çalışan ailelerin yaşadığı krizi, barınma, gıda sıkıntısı gibi sorunları aşmayı ve okulların açılmasını hedeflediğini belirten sözcü, ‘‘Başkan, eylemsizliğin ya da çok az şey yapmanın maliyetinin çok fazla yardım yapmanın maliyetinden daha fazla olacağını söyledi’’ diye konuştu. Başkan için ‘‘Beyaz Saray’da Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato’daki komisyonların Demokrat liderleriyle yaptığı görüşmede Amerikalılar’a 1.400 dolarlık doğrudan yardım çeklerinin iletilmesi konusunun aciliyetini dile getirdi’’ diyen Psaki, toplantıda Amerikalılar’ın aşılanması için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunun gündeme geldiğini kaydetti.

Psaki ayrıca Başkan ve Demokrat liderlerin sürecin partilerüstü destekle devam etmesi için uzlaşı olabilecek alanların tespit edilmesi ve farklı fikirlerin entegre edilmesi konusunda çalışılması için mutabık kaldıklarını kaydetti. Biden’ın, önce Temsilciler Meclisi sonra Senato’daki Demokartlar’la Beyaz Saray’da konferans bağlantısıyla yaptığı toplantı, Demokratlar’ın Biden’ın Corona yardım paketini gerekli olması durumunda Senato’dan Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan geçirebilmesi için dün attıkları adımın ardından geldi. Demokrat Senatör Chris Coons toplantıyla ilgili olarak ‘‘Doğrudan ödemeler ve kimlere ödeneceği konusunda diyaloğumuz oldu, Başkan Biden, dün grubumuza yaptığı açıklamada orta sınıfı unutmayacağını ve onlara verdiği sözden geri adım atmayacağını bir kez daha söyledi’’ dedi. Biden’ın önerisi daha önceki Corona paketlerindeki gibi kazanç temelli ödemeleri içeriyor. Buna göre doğrudan çeklerin yılda 75.000 dolara kadar kazanan bireylere ya da 150.000 dolara kadar kazanan çiftlere verilmesi öngörülüyor.