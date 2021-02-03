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“Biden ve Demokratlar Yardım Çekleri Konusunda Anlaştı”

03.02.2021 23:02 | Son Güncelleme:
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“Biden ve Demokratlar Yardım Çekleri Konusunda Anlaştı”

Beyaz Saray, Başkan Biden’ın 1.400 dolarlık yardım çeklerinin bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek üzere Senato’daki Demokratlar’la anlaştığını açıkladı

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Amerikalılar’a ödenecek 1.400 dolarlık yardım çeklerinin bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato’daki Demokratlar’la anlaştığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik yardım paketini yasalaştırmada Cumhuriyetçiler’in de desteğini alma konusunda ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini kaydetti.

Psaki, Başkan’ın paketin kamu sağlığı ve ekonomik krizin gereklerini karşılayacak parametrelerle oluşturulduğunu söylediğini aktardı.

Planın çalışan ailelerin yaşadığı krizi, barınma, gıda sıkıntısı gibi sorunları aşmayı ve okulların açılmasını hedeflediğini belirten sözcü, ‘‘Başkan, eylemsizliğin ya da çok az şey yapmanın maliyetinin çok fazla yardım yapmanın maliyetinden daha fazla olacağını söyledi’’ diye konuştu.

Başkan için ‘‘Beyaz Saray’da Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato’daki komisyonların Demokrat liderleriyle yaptığı görüşmede Amerikalılar’a 1.400 dolarlık doğrudan yardım çeklerinin iletilmesi konusunun aciliyetini dile getirdi’’ diyen Psaki, toplantıda Amerikalılar’ın aşılanması için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunun gündeme geldiğini kaydetti.

Psaki ayrıca Başkan ve Demokrat liderlerin sürecin partilerüstü destekle devam etmesi için uzlaşı olabilecek alanların tespit edilmesi ve farklı fikirlerin entegre edilmesi konusunda çalışılması için mutabık kaldıklarını kaydetti.

Biden’ın, önce Temsilciler Meclisi sonra Senato’daki Demokartlar’la Beyaz Saray’da konferans bağlantısıyla yaptığı toplantı, Demokratlar’ın Biden’ın Corona yardım paketini gerekli olması durumunda Senato’dan Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan geçirebilmesi için dün attıkları adımın ardından geldi.

Demokrat Senatör Chris Coons toplantıyla ilgili olarak ‘‘Doğrudan ödemeler ve kimlere ödeneceği konusunda diyaloğumuz oldu, Başkan Biden, dün grubumuza yaptığı açıklamada orta sınıfı unutmayacağını ve onlara verdiği sözden geri adım atmayacağını bir kez daha söyledi’’ dedi.

Biden’ın önerisi daha önceki Corona paketlerindeki gibi kazanç temelli ödemeleri içeriyor. Buna göre doğrudan çeklerin yılda 75.000 dolara kadar kazanan bireylere ya da 150.000 dolara kadar kazanan çiftlere verilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler ise yardım çeklerinin miktarının yılda 40 bin dolara kadar kazanan bireyler ve 80 bin dolara kadar kazancı olan çiftler için 1.000 dolar olmasını istiyor. Ayrıca eyaletlerle yerel yönetimlere ayrılan 350 milyar dolar bütçeyi de reddediyor.

Daha küçük ve hedefe yönelik bir Corona paketi isteyen Cumhuriyetçiler aşı dağıtımı ve testlerin arttırılmasına Biden’ın planıyla benzer miktarda kaynak ayrılmasını isterken, doğrudan yardımların miktarı, okulların açılmasına ayrılan bütçe ve eyaletlerle yerel yönetimlere yardımlar konusunda Biden’ın planından ayrılıyor.

Kongre’deki Demokratlar Salı günü Biden’ın yardım paketini Kongre’den hızlı şekilde geçirmek için Senato’nun ve Temsilciler Meclisi’nin harcama tasarısı üzerinde görüşmelere geçilmesini onaylamıştı.

Biden’ın paketi, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabulü için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşabilir.

Ancak harcama tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçerse, o zaman “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak. Eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine eşitliği bozma hakkına sahip.

Biden Pazartesi günüyse Beyaz Saray’da 10 ılımlı Cumhuriyetçi Senatör’ü ağırlamıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamada Biden’ın paketin partilerüstü destekle Kongre’den geçmesini istediğini söylemiş ve görüşmenin fikir alışverişi amacıyla yapıldığını belirtmişti.

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