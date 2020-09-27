Biden ve Demokratlar'ın Dikkati Anayasa Mahkemesi'nde

Biden Obamacare’ın kaderini Corona virüsü krizine bağladı ve Amerikalılar’a hitaben, “bu sizin sağlığınızla” ilgili ifadesini kullandı.

Affordable Care Act, Obamacare olarak biliniyor ve 20 milyon Amerikalı’ya sağlık sigortası sağlıyor.

Biden da bu konuya dikkat çekiyor.

Biden ve Demokratlar’ın en büyük endişeleri, Barrett’ın Senato tarafından onaylanması halinde mahkemenin gündemine gelecek ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası sistemi için olumsuz oy kullanma ihtimalinin güçlü olması.

Biden bunun şu andaki sağlık koşulların kapsam içinde olup olmayacağıyla ilgili olduğunu, bunun salgının ortasında insanların sağlığıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti başkan adayı seçimlerde seçilecek kişinin Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesini aday göstermesi gerektiğini de yineledi.

Trump ise Twitter mesajında, Obamacare’in iptal edilmesi durumuna yerine daha iyi ve daha ucuz bir alternatifin geleceğini belirtti.

Trump’ın Obamacare’i daha önce kaldırma girişimleri hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Demokrat Senatör Dick Durbin de Barrett’e Senato komisyonundaki ifadesi sırasında Obamacare’i kaldırmak isteyip istemediğini soracağını belirtti.

Amy Coney Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmesi için önce Senato Adalet Komisyonu’ndan onay alması ardından da Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunlukta olduğu için Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği önünde çok önemli bir engel görünmüyor.

Barrett'in Anayasa Mahkemesi üyesi olması durumunda mahkemede muhafazkarlar liberal üyeler karşısında 6-3 üstünlük sağlayacaklar.

Geçen hafta hayatını kaybeden Ruth Bader Ginsburg mahkemenin en liberal üyesi olarak nitelendiriliyordu.

