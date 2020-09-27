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Biden ve Demokratlar'ın Dikkati Anayasa Mahkemesi'nde

27.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ve Demokratlar Başkan Donald Trump’ın Amy Coney Barrett’i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesinin ardından dikkatlerini mahkemeye yoğunlaştırmış görünüyor

Biden ve Demokratlar'ın Dikkati Anayasa Mahkemesi'nde

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ve Demokratlar Başkan Donald Trump’ın Amy Coney Barrett’i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesinin ardından dikkatlerini mahkemeye yoğunlaştırmış görünüyor.

Biden ve Demokratlar’ın en büyük endişeleri, Barrett’ın Senato tarafından onaylanması halinde mahkemenin gündemine gelecek ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası sistemi için olumsuz oy kullanma ihtimalinin güçlü olması.

Cumhuriyetçiler’in Senato’da çoğunlukta olmaları nedeniyle Demokratlar'ın Barrett’ın adaylığını engelleme şansı oldukça düşük.

Barrett 10 Kasım’da konunun görüşüleceği oturumda Anayasa Mahkemesi üyesi olabilir.

Biden da bu konuya dikkat çekiyor.

Demokrat Parti’nin başkan adayı, “Burda olanlarda gizem yok. Başkan Trump Affordable Care Act’i kaldırmak istiyor. Bunu 4 yıldır deniyor” dedi.

Affordable Care Act, Obamacare olarak biliniyor ve 20 milyon Amerikalı’ya sağlık sigortası sağlıyor.

Biden Obamacare’ın kaderini Corona virüsü krizine bağladı ve Amerikalılar’a hitaben, “bu sizin sağlığınızla” ilgili ifadesini kullandı.

Biden bunun şu andaki sağlık koşulların kapsam içinde olup olmayacağıyla ilgili olduğunu, bunun salgının ortasında insanların sağlığıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti başkan adayı seçimlerde seçilecek kişinin Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesini aday göstermesi gerektiğini de yineledi.

Trump ise Twitter mesajında, Obamacare’in iptal edilmesi durumuna yerine daha iyi ve daha ucuz bir alternatifin geleceğini belirtti.

Trump’ın Obamacare’i daha önce kaldırma girişimleri hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Demokrat Senatör Dick Durbin de Barrett’e Senato komisyonundaki ifadesi sırasında Obamacare’i kaldırmak isteyip istemediğini soracağını belirtti.

Amy Coney Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmesi için önce Senato Adalet Komisyonu’ndan onay alması ardından da Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunlukta olduğu için Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği önünde çok önemli bir engel görünmüyor.

Barrett'in Anayasa Mahkemesi üyesi olması durumunda mahkemede muhafazkarlar liberal üyeler karşısında 6-3 üstünlük sağlayacaklar.

Geçen hafta hayatını kaybeden Ruth Bader Ginsburg mahkemenin en liberal üyesi olarak nitelendiriliyordu.

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