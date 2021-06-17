“Biden ve Erdoğan Afganistan Konusunda Anlaştı”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hafta başında Brüksel’de biraraya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabil havalimanının güvenliğini sağlamada Türkiye’nin öncü rol üstlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Türk hükümeti, Afganistan’da ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Kabil havalimanının idaresi ve güvenliğini sağlamak için sorumluluk üstlenmeyi teklif etmiş ancak bunun için mali, lojistik ve diplomatik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden’la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısının bu konunun sorulması üzerine, “Pakistan’ı, Macaristan’ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı. Biden’ın Avrupa’daki temasları hakkında gazetecilere telefon üzerinden brifing veren Sullivan, Türkiye’nin Kabil havalimanı teklifini hayata geçirmek için bir plan üzerinde çalışıldığını söyledi.

Erdoğan’ın havalimanı konusunda ABD’nin belli şekillerde desteğini talep ettiğini ve Biden’ın da bu desteği sağlama taahhüdü verdiğini aktaran Sullivan, “Türkiye’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlamada öncü rol oynayacağı yönünde liderler açık bir taahhüt ortaya koydu ve şimdi bunun nasıl icra edileceği hakkında çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Jake Sullivan, Washington’un, Türkiye’nin güvenlik yardımı sağlayamayabileceği ya da bu yardımın sınırlı olabileceği durumlar için de B Planı yaptığını da belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD’nin Taleban milislarının Afganistan’daki uluslararası misyonlara olası saldırılarına ilişkin endişeleri ciddiye aldığını vurguladı. Geçen hafta Taleban sözcüsü, ABD askerlerinin çekilmesini öngören 2020 tarihli anlaşmaya göre Türkiye’nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Sullivan, Taleban’ın Türkiye’nin Afganistan’daki rolü hakkında kamuya açık yaptığı açıklamanın şu anki sürdürülen çabaları caydırmaması gerektiğini kaydetti.

Sullivan, “Elbette Taleban ve Afganistan’daki diğer unsurların Batılı ya da uluslararası hedeflere saldıracağı kaygılarını ciddiye alıyoruz. Taleban’ın kamuya açık ortamda yaptığı açıklamaların, bu güvenlik varlığı oluşturmak için halen sürdürülen çabaları caydırmaması gerektiğine ve caydırmayacağına inanıyoruz” diye konuştu. VOA Türkçe’nin görüş aldığı uzmanlar da, Türkiye’nin Kabil Havalimanı önerisinin hayata geçmesi durumunda bunun NATO müttefikleriyle ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışma ve son yıllarda zarar gören ilişkileri onarma yolunda önemli bir adım olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu. Uzmanlar, yabancı büyükelçiliklerin ve uluslararası örgütlerin Kabil’de çalışmalarını devam ettirebilmeleri için havalimanının güvenliğinin büyük önem taşıdığına da dikkat çekiyor. “S-400 konusunda çözüm yok ama diyalog devam edecek” Başkan Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Sullivan, Biden-Erdoğan görüşmesinde iki ülke arasındaki en ciddi krizlerden biri olan S-400 konusunda ise bir çözüme varılamadığını söyledi.