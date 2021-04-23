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Biden ve Erdoğan Telefonda Görüştü

23.04.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Biden’ın, taraflar arasında daha kapsamlı yapıcı ilişkilerle anlaşmazlıkların etkin biçimde çözümüne ilişkin ilgisini dile getirdiği kaydedildi

Biden ve Erdoğan Telefonda Görüştü

24 Nisan’da Ermeni soykırımı iddialarını tanıma konusunda yapacağı açıklaması merakla beklenen ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Biden’ın, taraflar arasında daha kapsamlı yapıcı ilişkilerle anlaşmazlıkların etkin biçimde çözümüne ilişkin ilgisini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada iki liderin Haziran ayındaki NATO Zirvesi sırasında ikili bir görüşme yapma konusunda mutabakata vardığı da belirtildi. Bu görüşme sırasında Biden ile Erdoğan’ın ikili ve bölgesel ilişkileri kapsamlı olarak ele alacakları belirtildi

İki cümlelik kısa açıklamada, 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunun gündeme gelip-gelmediği belirtilmedi.

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