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Biden ve Eşinin Corona Testi Negatif

02.10.2020 21:49 | Son Güncelleme

29 Eylül'deki tartışma programında Başkan Trump ile aynı sahneyi paylaşan Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın Corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı

Biden ve Eşinin Corona Testi Negatif

29 Eylül'deki tartışma programında Başkan Trump ile aynı sahneyi paylaşan Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın Corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Çiftin doktoru Kevin O’Connor yaptığı açıklamada, Bidenlar’ın testten geçirildiğini ve Covid-19’a rastlanmadığını bildirdi.

Kampanya çalışmalarına devam edecek

Bu sonuç üzerine Biden kampanya çalışmalarını sürdürme kararı aldı. Biden’ın seçimlerde en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerden Michigan’da kampanya etkinliği düzenlemesi planlanıyor.

Biden Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Jill ve benim COVID testinden negatif çıktığımızı haber vermekten mutluluk duyuyorum. İlgi dolu mesajlarınız için herkese çok teşekkür ederiz. Umarım bu herkes için bir hatırlatıcı vazifesi görür: Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve ellerinizi yıkayın” diye yazdı.

“Başkan ve ailesi için dua ediyoruz”

Joe Biden daha önce paylaştığı bir mesajında da eşi Jill Biden’la birlikte, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Başkan Donald Trump’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Trump ve eşi Melania Trump için acil şifalar dileyen Biden, “Başkan ve ailesinin sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz” ifadesini kullandı.

Biden geçen Salı günü Başkan Trump’la birlikte ilk televizyon tartışmasına çıkmıştı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kurulan sahnede iki aday yan yana gelmemiş ve el sıkışmamıştı.

Bu arada Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in de testinin negatif çıktığı belirtildi. Kamala Harris ile Mike Pence’in karşı karşıya geleceği 7 Ekim’deki tartışma programının akıbeti ise henüz belirsiz.

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