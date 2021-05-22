Biden ve Güney Kore Lideri Moon Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden Washington’da Güney Kore lideri Moon Jae-in’i ağırladı. Kuzey Kore, Çin ve Corona virüsü aşılarının gündemde olduğu görüşmelerde Biden ve Moon, Trump dönemindeki gerilimlerin ardından iki ülke arasındaki ittifakın gücüne vurgu yaptı.

Moon, Beyaz Saray'a geldikten kısa bir süre sonra, Biden ile birlikte 1950 Kore Savaşı’ndaki cesareti nedeniyle 94 yaşındaki Kore Savaşı muharibi Amerikalı emekli albay Ralph Puckett'e Onur Madalyası verdi.

İlk kez bir yabancı lider, bir Onur Madalyası törenine katıldı. Biden bunun, ABD-Güney Kore ittifakının gücünün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Moon da Puckett'ın "Kore yarımadası ve ötesinde barış ve güvenliğin temel direği" olarak adlandırdığı ittifakın gücünün bir örneği olduğunu belirtti.

Oval Ofis'te bire bir görüşmenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını da içeren geniş bir tartışma için Resmi Yemek Odası’ndaki üst düzey yardımcılarına katıldı. Moon, Biden’a Kore yarımadasını "tamamen nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı bir barış sağlamak için Güney Kore’nin ABD ile yakın işbirliği içinde çalışacağını" söyledi.