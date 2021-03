Biden ve Harris Asya kökenli Amerikalılara yönelik ırkçılığı kınadı

Trump'a "Çin virüsü" eleştirisi

ABD'nin ilk Güney Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Harris ise failin saldırıyı düzenleme motivasyonunun hala araştırıldığını, ancak öldürülen sekiz kişiden altısının Asya kökenli ve yedisinin kadın olduğunun kesin olduğunu ifade etti.

Harris, "Irkçılık ABD’de bir gerçeklik. Her zaman öyle oldu. Yabancı düşmanlığı ABD’de bir gerçeklik. Her zaman öyle oldu. Cinsiyetçilik de aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Kendisinin ve Başkan Biden’ın bu duruma sessiz kalmayacağını ve şiddete, nefret suçları ve ayrımcılığa karşı her zaman seslerini yükselteceklerini söyleyen Harris, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(ABD’de) Herkesin işe gitme, okula gitme, sokakta yürüme ve güvende hissetme; ayrıca Amerikalı olarak tanınma hakkı var. Öteki olarak, onlar olarak değil, biz olarak" diye yazdı.

Hem Biden, hem de Harris, Covid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendiren ABD eski Başkanı Donald Trump’a da atıfta bulundu. Harris, "Geçen yıl, inanılmaz güçlü pozisyonlarda bulunan ve Asya kökenli Amerikalıları günah keçisi ilan eden insanlar vardı" ifadelerini kullanırken, Biden, "Sözcüklerin sonuçları olduğunun her zaman bilincindeydik. Bunun adı 'koronavirüs'. Nokta." diye konuştu.