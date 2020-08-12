Biden ve Harris İlk Kez Birlikte Kamuoyu Karşısına Çıkıyor

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olması neredeyse kesinleşen Joe Biden ve yardımcısı olarak seçtiği California Senatörü Kamala Harris, bugün ilk kez birlikte kamuoyunun karşısına çıkacak.

Biden-Harris kampanyasından yapılan açıklamada, ikilinin Biden'ın memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde biraraya gelerek "birlikte ülkenin ruhunu yeniden oluşturma ve ülkeyi ileri götürmek amacıyla çalışan aileler için mücadele etme" mesajı verecekleri belirtildi. Tarihi tercih Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i tercih etmesi, Amerika'daki iki büyük siyasi partiden birinin başkanlık yarışında ilk kez siyah ve Güney Asya kökenli bir kadının adının oy pusulasında yer alacağı anlamına geliyor. Yıl içinde yeterli sayıda ön seçimi kazanarak partisinin başkan adaylığını almayı garantileyen 77 yaşındaki Joe Biden, başkan yardımcısı olarak bir kadını tercih edeceği sözü vermişti. Biden'ın yardımcı olarak siyah bir kadını seçeceğine ilişkin tahminler ortaya atılmış, hatta basında, kamuoyunun yakından tanıdığı saygın bazı isimler ön plana çıkmıştı.

Biden ve Harris arasındaki dostluk, Harris'in California, Biden'ın beyin kanseri nedeniyle 2015 yılında yaşamını yitiren oğlu Beau Biden'ın ise Delaware eyaletlerinin başsavcılığı görevlerini yürüttüğü döneme uzanıyor. Harris, birkaç hafta önce Biden kampanyasının düzenlediği bir etkinlikte Joe Biden'dan övgü dolu sözlerle bahsetmiş, "Joe empati kurmayı biliyor. Kanıtlanmış bir liderlik sicili var. İnsanların kim olduğunu anlayan, nerede olduklarını gören, yardım etme isteğinde samimi olan ve bizi olmamız gerektiği yere ulaştırmak için nasıl mücadele edeceğini bilen bir ABD başkanına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuşmuştu. Harris’in annesi Hindistan kökenli babası Jamaikalı 55 yaşındaki Kamala Harris, California eyaletinin Oakland kentinde, göçmen bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Harris'in babası Jamaikalı, annesi ise Hintli.

California Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcılığına, 2010 yılındaysa California eyalet başsavcılığına seçildi.

Harris, dört yıldan kısa süre önce, California eyaletinden Demokrat Parti senatörü seçilmesi üzerine Washington'a taşındı. 2020 başkanlık yarışına Demokrat Parti'den adaylığını koyan Harris, kampanya sürecindeki ilk tartışma programlarında sergilediği başarılı performans üzerine kısa süreliğine de olsa yarışta öne geçmişti. Harris'in Biden'ın devlet okullarında ırksal denge unsuru oluşturmak amacıyla siyah öğrencilerin beyazların çoğunlukta olduğu okullara otobüslerle taşınmasına ilişkin tarihi mahkeme kararına karşı çıkmasını eleştirmesi ise iki Demokrat Partili lider arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açmıştı. Harris'in ilk tartışma programlarında ortaya koyduğu siyasi merkezci yaklaşım Demokrat Parti'nin ilerici ve liberal kanadında yer alan seçmenler arasında coşku yaratmayı başaramamış ve Harris, ilk ön seçimler yapılmaya başlanmadan önce yarıştan çekildiğini açıklamıştı. Harris'in California Başsavcılığı görevini yürüttüğü dönemde güvenlik güçlerinden yana tavır alması da tepki toplamış, kimi Demokratlar, Harris'i, polis şiddeti meselesine duyarsız kalmakla suçlamıştı. Siyah Amerikan vatandaşlarına ve diğer azınlıklara yönelik polis şiddetinin neden olduğu ulusal çaplı protesto eylemlerinin Harris'in polisle ilgili tavrının yeniden mercek altına alınmasına yol açacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Obama, Biden'ın tercihinden memnun Eski Başkan Barack Obama, Biden'ın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçmesini memnunlukla karşılayan Demokrat Partililer arasında. Obama, Salı günü paylaştığı Twitter mesajında, "Senatör Kamala Harris’i uzun zamandır tanıyorum. Bu görev için son derece hazır. Kariyerini Anayasamızı savunmaya ve adil muamele görmek için mücadele verenlere adamıştır. Bugün ülkemiz için güzel bir gün. Şimdi gidip şu seçimi kazanalım" ifadelerine yer verdi. Yeni Delhi doğumlu Demokrat Partili Kongre Üyesi Raja Krishnamoorthi de Twitter mesajında, "Siyasi eğilimlerimiz ne olursa olsun büyük bir siyasi partinin başkanlık seçimlerindeki oy pusulasında siyah ve Güney Asya kökenli bir kadının adının yer alması, ülkemizin katettiği ilerleme hakkında çok şey söylüyor" dedi. Cumhuriyetçi Parti tepkisi Başkan Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Biden'ın Harris'i seçmesine "şaşırdığını" söyledi.

Trump, "Her şeyden önce çok şaşırdım çünkü (Harris) çok kötü performans gösterdi, ön seçimlerde birçok aday ondan çok daha iyiydi" dedi.