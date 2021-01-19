Biden ve Harris Yemin Törenine Hazırlanıyor

3 Kasım seçimlerinde Başkan Donald Trump’ı yenilgiye uğratan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninden bir gün önce Washington'da düzenlenecek etkinlikte Corona salgını nedeniyle yaşamını yitiren 400 bin Amerikalı'yı anacak.
Biden ve Harris'e eşleri Jill Biden ve Doug Emhoff da eşlik edecek. Dörtlü, Washington'un merkezinde National Mall olarak bilinen bölgede bulunan Lincoln Anıtı'nın önündeki havuz (Reflecting Pool) üzerine, ölen 400 bin kişiyi temsil edecek 400 fener bırakacak.
Aynı anda New York'taki Empire State gökdeleni ve Seattle'daki Space Needle binası gibi Amerika'nın en çok tanınan yapıları da aydınlatılacak. Biden'ın yemin töreni komitesinden yapılan açıklamada “ülke çapında yüzlerce kasaba, kabile ve topluluk, ulusal birlik anına katılacak” denildi.
Biden ve Harris, Corona pandemisiyle mücadelenin, iktidarlarının en başından itibaren en öncelikli meselelerden biri olacağını vurguluyor. Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanmasını hedefliyor. Yeni yönetimin bir diğer önceliği de pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele edenlere acil yardım paketi sağlamak olacak.
Amerika'da şimdiye kadar 12 milyondan fazla kişi, iki dozluk Corona aşısının ilk dozunu oldu.
Senato onay sürecine başlıyor
Öte yandan Biden'ın kabinesinde bakanlık ve diğer üst düzey görevlerde yer alacak adayların Senato'daki onay süreci Salı günü başlıyor.
Senato'daki ilgili komisyonlarda onay süreçleri başlayacak olanlar arasında Maliye Bakanı adayı Janet Yellen, Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas ve Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines yer alıyor.
Joe ve Jill Biden, Amerika'da Martin Luther King Jr. Günü olarak anılan Pazartesi gününü, Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia'da bir gıda bankasında gönüllü olarak çalışarak geçirdi.
Kamala Harris ise eşi Doug Emhoff ile Washington'daki bir gıda bankasında yapılan çalışmalara gönüllü olarak destek verdi. Harris, yemin töreni öncesindeki kişisel güvenlik kaygılarını arka plana atarak "yemin edip göreve başlamayı dört gözle beklediği" mesajı verdi.
Harris, gazetecilere, yemin töreni anında, "O anda başım dik, omuzlarım arkada gururlu bir şekilde oraya yürüyeceğim" dedi.
Ulusal muhafızlara güvenlik taraması
Amerikalı güvenlik yetkilileri, yemin töreni öncesinde her türlü önlemi aldıklarını söylüyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne düzenledikleri baskından iki hafta sonra Kongre binasının batı yakasındaki merdivenlere kurulan podyum üzerinde yapılacak yemin töreni öncesinde başkentte güvenliği sağlamakla görevlendirilen 25 bin Ulusal Muhafız'ı güvenlik taramasından geçiriyor.
Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, yaptığı açıklamada, "İç tehdit olduğuna ilişkin herhangi bir istihbarat bulunmasa da başkentte güvenliği sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.
Washington'a ulaşan birliklere ilave eğitim verdiklerini kaydeden Miller, "Uygunsuz bir durum gördüklerinde ya da haberdar olduklarında bunu komuta zincirine bildirmelerini sağlayacağız" dedi.
Yemin töreninin düzenleneceği Kongre binası ve etrafı, yüksek tel örgü ve dikenli tellerle çevrildi. Alınan güvenlik önlemleri, dört yılda bir yapılan bu törenin bu yıl öncekilerden çok daha farklı olacağını ortaya koyuyor.
Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan ve National Mall olarak bilinen bölge civarındaki yollar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılırken komşu Virginia eyaletini Washington'a bağlayan köprülerin çoğu da trafiğe kapatıldı.
Trump yemin törenine katılmıyor
Başkan Trump, 160 yıllık geleneğe uymayarak Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı. Trump, Çarşamba sabahı Florida eyaletindeki malikanesine hareket ederken yardımcısı Mike Pence, törende hazır bulunacağını söyledi.
Trump'ın görevden ayrılmadan önce hüküm giyen ya da davası süren bazı kilit müttefikleri için af ya da ceza indirimi kararı çıkarması bekleniyor.