Biden ve Harris Yemin Törenine Hazırlanıyor

3 Kasım seçimlerinde Başkan Donald Trump’ı yenilgiye uğratan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninden bir gün önce Washington'da düzenlenecek etkinlikte Corona salgını nedeniyle yaşamını yitiren 400 bin Amerikalı'yı anacak.

Biden ve Harris'e eşleri Jill Biden ve Doug Emhoff da eşlik edecek. Dörtlü, Washington'un merkezinde National Mall olarak bilinen bölgede bulunan Lincoln Anıtı'nın önündeki havuz (Reflecting Pool) üzerine, ölen 400 bin kişiyi temsil edecek 400 fener bırakacak.

Aynı anda New York'taki Empire State gökdeleni ve Seattle'daki Space Needle binası gibi Amerika'nın en çok tanınan yapıları da aydınlatılacak. Biden'ın yemin töreni komitesinden yapılan açıklamada “ülke çapında yüzlerce kasaba, kabile ve topluluk, ulusal birlik anına katılacak” denildi.

Biden ve Harris, Corona pandemisiyle mücadelenin, iktidarlarının en başından itibaren en öncelikli meselelerden biri olacağını vurguluyor. Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanmasını hedefliyor. Yeni yönetimin bir diğer önceliği de pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele edenlere acil yardım paketi sağlamak olacak.