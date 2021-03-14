Biden ve Harris Yola Çıkıyor

Demokratlar 2009 yılında dönemin başkanı Barack Obama’nın imzaladığı yaklaşık 800 milyar dolarlık ekonomik paketin yararlarının halka yeterince anlatılamadığını ve ertesi yıl yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Cumhuriyetçiler’e geçriğini hatırlatıyor.

Biden Kongre’nin sadece Demokratlar’ın oylarıyla kabul ettiği paketi Perşembe günü imzalamıştı.

CBS’in yaptığı bir ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 75’i ekonomik pakete destek veriyor.

Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden da yeni haftanın ilk gününde New Jersey’e gidecek. Jill Biden daha sonra New Hampshire’a geçecek.

Bu çerçevede Pazartesi günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff Nevada’ya Las Vegas’a gidecek. Harris ve eşi Colorado’yu da ziyaret edecek.

Beyaz Saray 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için harekete geçiyor.

Harris ve eşi önce batıdaki eyaletlere giderken, Biden Pennsylvania’da olacak. Biden’ın eşi de New Jersey’e gidecek

Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris 1.9 trlyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için yeni haftada bazı eyaletleri ziyaret edecekler.

1.9 trilyon dolarlık pakette, 400 milyar dolar doğrudan Amerikalılar’a mali yardıma ayrılmış durumda. Yıllık kazancı 75 bin doların altında olanlar 1400, yıllık kazancı 150 bin doların altında olan çiftler ise 2800 dolar yardım alacaklar.

Okuların ve kolejlerin güvenli açılabilmesi için 170 milyar dolar, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolar ayrılmış durumda.

Pakette küçük işletmelere yaklaşık 30 milyar, havacılık sektörüne de yaklaşık 15 milyar dolar ayrıldı.

Aşı ve testler için de 70 milyar dolarlık bir kaynak söz konusu.

Pakette ulaştırmaya da 30 milyar dolar ayrıldı.

Cumhuriyetçiler paketin meblağının yüksek olduğunu belirterek destek vermemişti.

