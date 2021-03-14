HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden ve Harris Yola Çıkıyor

Biden ve Harris Yola Çıkıyor

14.03.2021 22:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden ve Harris Yola Çıkıyor

Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris 1.9 trlyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için yeni haftada bazı eyaletleri ziyaret etmeye hazırlanıyor

Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris 1.9 trlyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için yeni haftada bazı eyaletleri ziyaret edecekler.

Harris ve eşi önce batıdaki eyaletlere giderken, Biden Pennsylvania’da olacak. Biden’ın eşi de New Jersey’e gidecek

Beyaz Saray 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatmak için harekete geçiyor.

Bu çerçevede Pazartesi günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff Nevada’ya Las Vegas’a gidecek. Harris ve eşi Colorado’yu da ziyaret edecek.

Başkan Joe Biden’ın eşi Jill Biden da yeni haftanın ilk gününde New Jersey’e gidecek. Jill Biden daha sonra New Hampshire’a geçecek.

Başkan Biden ise Salı günü Pennsylvania’da olacak.

Başkan Cuma günü de Atlanta’ya gidecek.

CBS’in yaptığı bir ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 75’i ekonomik pakete destek veriyor.

Biden Kongre’nin sadece Demokratlar’ın oylarıyla kabul ettiği paketi Perşembe günü imzalamıştı.

Demokratlar 2009 yılında dönemin başkanı Barack Obama’nın imzaladığı yaklaşık 800 milyar dolarlık ekonomik paketin yararlarının halka yeterince anlatılamadığını ve ertesi yıl yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Cumhuriyetçiler’e geçriğini hatırlatıyor.

1.9 trilyon dolarlık pakette, 400 milyar dolar doğrudan Amerikalılar’a mali yardıma ayrılmış durumda. Yıllık kazancı 75 bin doların altında olanlar 1400, yıllık kazancı 150 bin doların altında olan çiftler ise 2800 dolar yardım alacaklar.

Okuların ve kolejlerin güvenli açılabilmesi için 170 milyar dolar, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolar ayrılmış durumda.

Pakette küçük işletmelere yaklaşık 30 milyar, havacılık sektörüne de yaklaşık 15 milyar dolar ayrıldı.

Aşı ve testler için de 70 milyar dolarlık bir kaynak söz konusu.

Pakette ulaştırmaya da 30 milyar dolar ayrıldı.

Cumhuriyetçiler paketin meblağının yüksek olduğunu belirterek destek vermemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
İrlanda'dan Kovid-19 aşısı kararı: Kullanımı durdurulduİrlanda'dan Kovid-19 aşısı kararı: Kullanımı durduruldu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

İngiltere’de Ekim ayından bu yana en düşük can kaybı

İngiltere’de Ekim ayından bu yana en düşük can kaybı

ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

Gece parti sabah kavga: 2 ölü 13 yaralı

İrlanda Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

İrlanda'dan Kovid-19 aşısı kararı: Kullanımı durduruldu

Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi

Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi

AB Konseyi Kovid-19 aşıları ile ilgili hatasını kabul etti

AB Kovid-19 aşıları ile ilgili hatasını kabul etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.