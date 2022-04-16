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Biden ve Harris’in 2021 Vergi Beyanları Açıklandı

16.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl kazançları 600 bin doları geçen ABD Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, 150 bin 439 dolar federal gelir vergisi ödedi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff'un da 523 bin 371 dolar federal gelir vergisi ödediği açıklandı

Biden ve Harris’in 2021 Vergi Beyanları Açıklandı

ABD Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, federal vergi beyannamelerini yayınladı. Çiftin geçen yıl 600 bin dolardan fazla kazanç elde ettikleri ve kazançlarının yüzde 24,6’sını federal gelir vergisi olarak ödedikleri kaydedildi.

Biden çifti, federal düzeltilmiş brüt gelirlerini, 610 bin 702 dolar olarak bildirdi ve federal gelir vergisi olarak 150 bin 439 dolar ödedi. Biden geçen yıl başkan adayıyken çift, 607 bin 336 dolar gelir açıklamıştı.

Biden, 20 Ocak'ta göreve başladığı için normalde yılda 400 bin dolar olması gereken başkanlık maaşının biraz altında 378 bin 333 dolar kazandı. Jill Biden, Kuzey Virginia Kamu Üniversitesi’ndeki öğretmenlik işinden yılda 67 bin 116 dolar kazandı.

Çift, vergilendirilebilir faiz, emekli maaşları, yıllık kar payı ödemeleri, Sosyal Güvenlik yardımlarından 103 bin 258 dolar ve kitap telif ücretlerinden de 61 bin 995 dolar gelir elde etti.

Vergi beyannamesine göre Biden çifti ayrıca gelirlerinin yaklaşık yüzde 2,8'ini yani 17 bin 384 dolarını hayır kurumlarına bağışladı. Bu bağışın 5 bin doları çocuk istismarını önlemek için çalışan Beau Biden Vakfı'na gitti. Başkanın oğlu Beau Biden, 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, bu beyanla Amerikan halkıyla toplam 24 yıllık vergi beyannamelerini paylaştı ve bir kez daha başkomutan olarak mali durumu konusunda şeffaf olma taahhüdünü Amerikan halkına gösterdi" denildi.

ABD Başkanlarının federal vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklama geleneğini, Biden'ın selefi eski Başkan Donald Trump bozmuştu. Trump, ABD Vergi Dairesi (IRS), açıklamakta serbest olduğunu açıklamasına rağmen, IRS’in denetimi sürerken gelir ve vergi bilgilerini paylaşmamıştı.

Harris ve Emhoff'un ödediği vergi 500 bin doları aştı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff da federal düzeltilmiş brüt gelirlerinin 1 milyon 655 bin 563 dolar olduğunu bildirdi. Beyaz Saray, çiftin yüzde 31,6'lık kesintiyle 523 bin 371 dolar federal gelir vergisi ödediğini açıkladı.

Emhoff'un ortak olduğu hukuk firmasından 2021'de ayrıldığı ve firmanın ortaklık hisselerini birkaç yıla yayarak geri ödemekte olduğu bildirildi.

Emhoff, geçen yıl ayrıldığı DLA Piper ve 2017'de ayrıldığı Venable hukuk firmalarından, 2021’de 582 bin 543 dolar aldı.

Kitap satışları 2021'de artan Kamala Harris, 386 bin 713 dolar net kar elde etti.

Başkan Yardımcısı Harris ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders veren Emhoff, aldıkları maaşlardan toplam 320 bin 288 dolar ve San Francisco'daki evlerinin satışından kabaca 319 bin dolar kazandılar.

Beyaz Saray'dan alınan bilgilere göre, gelirlerinin çift, gelirlerinin yaklaşık yüzde 1,3'ünü yani 22 bin 100 doları hayır kurumlarına bağışladı.

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Joe Biden
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