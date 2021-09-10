Biden ve Jinping Telefonla Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra konuşan iki ülke liderleri bir buçuk saate yakın süren bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin olarak kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Biden ve Xinping’in iki ülke ilişkileri, ortak çıkarlar, değerler ve fikir ayrılıklarının olduğu konularda görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. Görüşmede, iki liderin de tüm konular üzerinde açık ve net bir biçimde tartışma iradesi ortaya koydukları ifade edildi. ABD Başkanı Biden, bunun ABD ve Çin arasındaki rekabette sorumlu şekilde yürütebilmek adına verilmesi gereken bir çaba olduğunu ortaya koydu. Açıklamada bu çerçevede iki liderin de rekabetin bir çatışmaya dönüşmemesi için sorumluluklarını dile getirdikleri belirtildi. ABD Başkanı Biden ayrıca görüşmede, ABD’nin Hint -Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünya barışı ve istikrarı konusundaki görüşlerini de Çin Devlet Başkanı Xinping’le paylaştı.

Çin Devlet Haber Ajansı Xinhua da görüşmeye ilişkin haberinde, Xinping’in görüşmede Biden’a “ Eğer Çin ve ABD birlikte çalışırlarsa dünya bundan çıkar sağlar ama Çin ve ABD karşı karşıya gelirlerse bundan iki ülke de dünyada zarar görür. Çin ve ABD’nin iyi ilişkilerinin olması bir gerekliliktir ancak bunun nasıl sağlanacağı sorgulanmalıdır” dedi.

Çin lideri ayrıca Biden’a iki ülkenin COVID-19 salgını ve küresel iklim krizi gibi konularda ortak çalışabileceklerini söyledi.

İki liderin yüz yüze görüşmek için de fikir birliği içerisinde oldukları belirtilirken ABD tarafından da Çin tarafından da bunun ne zaman ve nerede olabileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

