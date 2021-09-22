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Biden ve Macron Denizaltı Krizini Görüşecek

22.09.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonda görüşecek. Avustralya’nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesi nedeniyle ABD’ye tepkili olan Fransa’dan gelen açıklamaya göre Macron görüşmede, ABD'den güveni yeniden tesis etmek için "somut önlemler" bekleyecek

Biden ve Macron Denizaltı Krizini Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonda görüşecek. Avustralya’nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesi nedeniyle ABD’ye tepkili olan Fransa’dan gelen açıklamaya göre Macron görüşmede, ABD'den güveni yeniden tesis etmek için "somut önlemler" bekleyecek.

Avustralya, Fransa ile olan konvansiyonel denizaltı anlaşmasını iptal etmiş, geçen hafta ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı anlaşmasına imza atmıştı. Bu gelişme üzerine Fransa, Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın telefon görüşmesi sırasında Biden'ın, denizaltılarla ilgili karar alınmadan önce müttefiklerle istişarelerin yapılmış olması gerektiğini ve ABD'nin Avrupa’nın egemenliğini tanıması gerektiğini kabul etmesini beklediği belirtildi.

Fransa'nın büyükelçisini Washington'dan uzaklaştırma kararı, Paris'in ABD’ye karşı ilk defa bu sertlikte hareket etmesi anlamına geliyor.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, Macron’un bu kararı, meselenin "olağanüstü önemi" nedeniyle aldığını söylemişti. Fransa’nın tepkisine Almanya ve Avrupa Birliği’nden de destek gelmişti.

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