Biden ve Merkel Beyaz Saray'da Görüşüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Joe Biden'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşme kapsamında Kuzey Akım 2 petrol boru hattı ve yükselen bir küresel güç olarak Çin'e ülkesinin bakışı gibi konuları ele almaya hazırlanıyor.

Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Merkel, dört ABD başkanıyla işbirliği yapmasına olanak tanıyan uzun siyasi kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

Merkel, Washington'da güne Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le çalışma kahvaltısıyla başladı. Harris'in ekibinden yapılan açıklamada "çok samimi bir görüşme" yapıldığı bildirildi.

Harris, Merkel'i ABD başkan yardımcılarının resmi ikameti olan ABD Donanma Gözlemevi'nde ağırladı. Başkan Biden da Merkel onuruna akşam yemeği verecek.

Harris, Merkel'in "olağanüstü kariyerinden" övgüyle bahsetti, Merkel de buna karşılık olarak Harris'in tarihi anlam taşıyan başkan yardımcılığına vurgu yaptı.

Merkel, kahvaltıya geçmeden önce "ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısıyla burada görüşme fırsatına sahip olduğum için mutluyum" dedi.

Almanya Başbakanı, 18'inci onursal doktora unvanını Johns Hopkins Üniversitesi'nden aldı. Merkel'in Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Fakültesi'nde bir konuşma yapması bekleniyor.

Berlin'deki düşünce kuruluşu Almanya Uluslararası Güvenlik İşleri Enstitüsü'nden uzman Johannes Thimm, "Bu ziyaret bir bakıma bir veda ziyareti. Merkel, Alman-Amerikan ilişkilerinde devamlılık ve istikrar mesajı veriyor" dedi.

Washington'da ve birçok ülkede yetkililer, Almanya'nın Eylül ayındaki seçimlerden sonra nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Uzman Johannes Thimm, Merkel'in Amerikalılar'a Almanya'nın izleyeceği rotada büyük bir kayma olmayacağı güvencesini vereceği görüşünde.

Almanya'daki kamuoyu yoklamalarına göre Merkel'in merkez sağ Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) liderlik konumunu korusa da Yeşiller Partisi ve orta sol Sosyal Demokrat Parti, gelecekte hükümet kurma beklentisi taşıyor. Üç parti de birçok alanda farklı görüşlere sahip olsa da güçlü transatlantik ilişkilere bağlılık konusunda birlik sergiliyor.

Kuzey Akım 2 anlaşmazlığı

Ancak Rusya-Almanya arasındaki doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde anlaşmazlığa neden olan bir nokta.

ABD, uzun zamandır, Kuzey Akım 2 hattının Rus doğalgazına olan bağımlılığı arttırarak Avrupa enerji güvenliğini tehdit edeceğini ve Moskova’nın Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri üzerinde siyasi baskı kurmasına neden olabileceğini savunuyor. Biden'ın kısa süre önce Kuzey Akım 2 projesine dahil olan Alman şirketlere yönelik yaptırımları kaldırması, ABD Kongre'sinde birçok ismi öfkelendirdi.

Biden'ın Merkel'le görüşmesi sırasında Kuzey Akım 2 projesine ilişkin kaygılarını dile getirmesi bekleniyor. Ancak Merkel'in ziyaretinden önce gazetecilere brifing veren bir Biden yönetimi yetkilisine göre Beyaz Saray’dan görüşmeden bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılması beklenmiyor.

Kuzey Akım 2 projesi konusunda kısa zamanda bir atılım olacağı konusundaki beklentilerden kaçınmaya çalışan Merkel'in görevi bırakmadan önce meseleyi çözüme kavuşturmak isteyeceği düşünülüyor. Johannes Thimm, projenin "Almanya-ABD ve Almanya-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde baskı kurduğunu" söylüyor.

Alman yetkililer, Beyaz Saray'daki görüşme sırasında hangi meselelerin masaya yatırılacağı konusunda fazla ipucu vermese de Merkel'in sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in gündeme geleceğini söyledi.

Steffen Seibert, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin'in gündeme gelmesinin "kesin olduğuna" işaret ederken "Bu konu, Almanya Başbakanı ve ABD Başkanı'nın en son görüştüğü G-7 zirvesinde de önemli bir rol oynadı" dedi.

Çin'le güçlü ticari ilişkileri olan Almanya, aynı zamanda Pekin'in insan hakları sicilini de eleştirmekten geri durmuyor. Merkel'in Almanya ya da Avrupa Birliği'nin Çin ve ABD arasında bir seçim yapmaya zorlanacağı bir duruma düşmesini engelleme konusunda kararlı bir tavır sergilediği gözleniyor.

Merkel, iklim değişikliği ve Corona virüsü pandemisi gibi küresel meselelerde Çin'le işbirliği yapma ihtiyacı olduğu konusunda ısrarcı.

Öte yandan insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar, Başkan Biden'a, Corona virüsü aşılarının patent haklarının askıya alınmasına karşı çıkan Merkel'in fikrini değiştirmesini sağlama çağrısında bulunuyor. Fizik eğitimi alan Merkel, aşı patentlerinin kaldırılmasının etkili olmayacağını ve gelecekte yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirme çabalarına zarar vereceğini savunuyor.

Bir grup Demokrat Partili Kongre üyesi, Almanya'yı, Corona aşılarının patent haklarının küresel ticaret kuralları çerçevesinde kaldırılmasını engellememeye çağırdı. Kongre üyeleri, bu engelin kaldırılmasının, etkili aşıların küresel çapta üretimini arttıracağını savunuyor.

Biden yönetimi, patent haklarının kaldırılması konusunu Dünya Ticaret Örgütü'nde tartışmaya açmaya destek vermişti. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, bu konudaki farklılıkların Merkel'in ziyareti sırasında giderilmesini beklemiyor.

