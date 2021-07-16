Biden ve Merkel’den Rusya ve Çin’e Karşı Birlik Vurgusu

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ağırladı. Görüşmenin ana gündem maddelerini Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ve yükselen bir küresel güç olarak Çin’e bakış gibi konular oluşturdu.

İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Rusya’nın saldırganlığı ve Çin’in anti-demokratik adımlarına karşı” savunma geliştirmede birlikte hareket etme sözü verdi.

Biden basın toplantısına Almanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı.

ABD ve Almanya kilit birer NATO müttefiki olmasına rağmen eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ilişkiler geriye gitmişti. Birbirlerini yıllardır tanıyan iki lider olarak Biden ve Merkel, bundan sonraki süreçte ilişkileri tekrar güçlendirme sözü verdi.

"Güçlü işbirliğimiz devam edecek"

Joe Biden açıklamalarında Almanya’yla ABD arasındaki birlik ve dayanışmaya vurgu yaparken, 16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan Merkel’in transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi için sergilediği çabaları övdü. Biden, “ABD ve Almanya arasında güçlü bir işbirliği var ve bunu devam ettireceğimizden eminim” ifadesini kullandı.

Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Merkel, dört ABD başkanıyla işbirliği yapmasına olanak tanıyan uzun siyasi kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

Biden, Merkel için “harika bir dost, kişisel bir dostum ve ABD’nin bir dostu” derken, Merkel’in görevden ayrılmasından sonra da ABD ile Almanya arasındaki ortaklığın daha da güçlenerek süreceğini söyledi.

Biden’ı başkanlığı döneminde Beyaz Saray’da ziyaret eden ilk Avrupalı lider olan Merkel de, aralarındaki dostluğa büyük önem verdiğini vurguladı, Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özgür ve demokratik bir Almanya’nın inşasında oynadığı rolün altını çizdi.

ABD Başkanı, ülkesi ve Almanya’nın, Çin ya da başka herhangi ülke özgür ve açık toplumları baltalamayı amaçlayan eylemler sergilediğinde bunlara karşı demokratik ilkeler ve evrensel hakları savunacaklarını kaydetti.

"Kuzey Akım 2 konusundaki kaygılarımızı ilettim"

Görüşmede ele alınan temel konulardan biri Kuzey Akım 2 konusundaki anlaşmazlık oldu. Rusya-Almanya arasındaki doğalgaz boru hattı Kuzey Akım 2, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde anlaşmazlığa neden olan bir nokta.

ABD, uzun zamandır, Kuzey Akım 2 hattının Rus doğalgazına olan bağımlılığı arttırarak Avrupa enerji güvenliğini tehdit edeceğini ve Moskova’nın Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri üzerinde siyasi baskı kurmasına neden olabileceğini savunuyor. Washington, Berlin’den, Rusya’nın boru hattını Ukrayna ya da doğu Avrupa’daki müttefiklere zarar vermek için kullanmamasını sağlamasını istiyor. Biden'ın kısa süre önce Kuzey Akım 2 projesine dahil olan Alman şirketlere yönelik yaptırımları kaldırması, ABD Kongre'sinde birçok ismi öfkelendirdi.

Biden, Kuzey Akım 2 hattı konusundaki kaygılarını görüşmede Merkel’e ilettiğini anlattı.

“İyi dostların da anlaşmazlığa düşebileceğini” ifade eden Biden, görevine başladığında hattın inşasının zaten yüzde 90’ının zaten tamamlanmış olduğunu dolayısıyla yaptırımlar getirmenin artık bir manasının kalmadığının görüldüğünü söyledi.

"Rusya'nın enerji konusunu silah olarak kullanmaması gerektiği noktasında aynı inançtayız"

Biden, kendisi ve Merkel’in, Ukrayna’nın enerji güvenliğinin zafiyete uğraması halinde iki ülke olarak ne gibi pratik adımlar atabileceklerini değerlendirmek üzere ekiplerine talimat verdiklerini kaydetti.

ABD Başkanı, Rusya’nın enerji konusunu komşularına karşı silah olarak kullanmaması gerektiği inancında da Merkel’le birleştiklerini vurguladı. Biden, “Rusya’nın saldırganlığına karşı NATO’da doğu kanadındaki müttefiklerimizi savunmada birarada duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz” dedi.

"Ukrayna'yı transit ülke olarak görüyoruz, Rusya taahhütlerine uymazsa devreye sokabileceğimiz araçlar var"

Merkel de, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın Kuzey Akım 2 hattı konusunda ABD’den farklı görüşlere sahip olduğunu söyledi ancak Berlin’in Ukrayna’yı transit ülke olarak gördüğünü de belirtti. Almanya Başbakanı, Rusya’nın boru hakkı konusunda Ukrayna’ya yönelik taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Avrupa’nın yaptırımlar dahil devreye sokabileceği bir dizi aracın da bulunduğunu belirtti.

"Hong Kong'da durum kötüleşiyor, Çin sözlerini tutmuyor"

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi de Çin oldu. Biden, Hong Kong’daki durumun daha kötüleştiğini ve Çin hükümetinin Hong Kong konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi. ABD’nin yarın Hong Kong’la bağlantılı olarak Çinli yetkilileri yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

Merkel de, Çin’le ticaretin eşit şartlar altında olması gerektiğine vurgu yaptı ve Çin’in bir rakip olduğu noktasında ABD’yle anlayış birliği içinde olduklarını kaydetti. Çin’le ilişkilerde güvenlik meselelerinin önemli yer kapladığını dile getiren Merkel, Çin’le ilişkilerin nasıl idare edileceği konusundaki kuralların ABD’yle ortak değerleri temel alacağını belirtti. Merkel, insan hakları konusunda Çin’e karşı her zaman seslerini yükselteceklerinin de altını çizdi.

Çin'le güçlü ticari ilişkileri olan Almanya, aynı zamanda Pekin'in insan hakları sicilini de eleştirmekten geri durmuyor. Merkel'in Almanya ya da Avrupa Birliği'nin Çin ve ABD arasında bir seçim yapmaya zorlanacağı bir duruma düşmesini engelleme konusunda kararlı bir tavır sergilediği gözleniyor. Merkel, iklim değişikliği ve Corona virüsü pandemisi gibi küresel meselelerde ise Çin'le işbirliği yapma ihtiyacı olduğu konusunda ısrarcı bir duruş sergiliyor.

"ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye geri dönmesinden mutluyuz"

Merkel iklim değişikliğiyle mücadeleye de açıklamalarında vurgu yaptı, ABD’nin bu mücadeleye “geri dönmesinden” mutluluk duyduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı, İran’la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanmasında “topun Tahran’da olduğunu” da söyledi.

"Haiti'ye asker göndermek şu anda gündemimizde değil"

Bir gazetecinin, geçen hafta devlet başkanı öldürülen Haiti’ye asker gönderme ihtimaline ilişkin sorusu üzerine Biden, ABD’nin Haiti’ye sadece büyükelçilik için deniz komandosu göndereceğini, ülkede Amerikan askeri göndermenin şu anda gündemde olmadığını belirtti.

Biden'a "Almanya'ya seyahat kısıtlamaları devam ederken Türkiye'ye neden kısıtlama yok?" sorusu

Biden’a bir Alman gazeteci, ABD’nin Corona virüsü pandemisi nedeniyle Almanya’dan ya da diğer Avrupa ülkelerinden seyahat kısıtlamalarını hala devam ettirirken, “7 kat fazla sayıda yeni vakanın görüldüğü Türkiye’ye neden seyahat kısıtlaması uygulamadığını” sordu. Biden, ülkesinin, Avrupa’nın çoğu kesiminden ABD vatandaşı olmayan kişilere uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konusunu gözen geçirdiğini bildirdi. ABD Başkanı, “Şu anda bu süreç devam ediyor. Bu adımın ne zaman atılması gerektiği noktasında COVID ekibimden bilgi bekliyorum” dedi ve gelecek birkaç gün içinde bu soruya yanıt verebileceğini söyledi.

Merkel Başkan Yardımcısı Harris'le görüştü

Merkel, Washington'da güne Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le çalışma kahvaltısıyla başladı. Harris'in ekibinden yapılan açıklamada "çok samimi bir görüşme" yapıldığı bildirildi.

Harris, Merkel'i ABD başkan yardımcılarının resmi ikameti olan ABD Donanma Gözlemevi'nde ağırladı. Başkan Biden, ortak basın toplantısının ardından Merkel onuruna akşam yemeği verdi.

Harris, Merkel'in "olağanüstü kariyerinden" övgüyle bahsetti, Merkel de buna karşılık olarak Harris'in tarihi anlam taşıyan başkan yardımcılığına vurgu yaptı.

Merkel, kahvaltıya geçmeden önce "ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısıyla burada görüşme fırsatına sahip olduğum için mutluyum" dedi.

Almanya Başbakanı, 18'inci onursal doktora unvanını Johns Hopkins Üniversitesi'nden aldı. Merkel Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Fakültesi'nde bir konuşma yaptı.

