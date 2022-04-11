Biden ve Modi Ukrayna’yı görüştü

Başkan Biden görüşmenin başında iki ülke arasındaki savunma ortaklığına atıfta bulundu ve ABD ve Hindistan’ın, “Rusya savaşının istikrarsızlaştırıcı etkilerinin nasıl yönetileceği konusunda yakın istişareye devam edeceğini” belirtti. Biden “Ortaklığımızın kökeni halklarımız arasındaki derin bağlantı, ortak değerler, aile ve dostluk bağları” dedi.

"HİNDİSTAN RUSYA'DAN ENERJİ İTHALATINI HIZLANDIRMAMALI"

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili yaklaşık bir saat süren görüşmede liderlerin dürüst ve açıkça görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

Yetkili görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Ukrayna konusunda kararı kendisinin vereceğini söyledi; ABD’nin somut bir talepte bulunmadığını belirtti.

Bununla birlikte üst düzey yetkili Hindistan’ın Rusya’dan enerji alımlarını hızlandırmaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Biden’ın Modi’ye ABD’nin Hindistan’ın enerji ithalatını çeşitlendirme konusunda yardımcı olabileceğini ilettiği belirtildi. Görüşmenin verimli geçtiği kaydedildi.

Hindistan’ın savaştaki tarafsız duruşu Washington’da endişeye yol açmış; Hindistan’ın durumu bütünüyle muhakeme ettiğini ve tek taraflı olarak değerlendirmediği için öven Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’unsa takdirini kazanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna’daki durumu son derece endişe verici olarak niteledi ve Hint bir öğrencinin savaş sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüştüğünü belirten Modi, her iki tarafa da barış çağrısında bulunduğunu söyledi. Hindistan, Ukrayna’nın Buça kasabasındaki katliamları kınamış ve bağımsız soruşturma çağrısı yapmıştı.

HİNDİSTAN BM OYLAMASINDA ÇEKİMSER KALMIŞTI

Bununla birlikte Hindistan, Rusya’nın işgal sebebiyle sorumlu tutulması yönündeki bazı çabalara destek vermekten kaçındı. Hindistan, Rusya’nın 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması yönünde Genel Kurul’da yapılan oylamada çekimser kaldı.

24’e karşı 93 oyla Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden atılması yönünde kararın çıktığı oylamada 58 ülke çekimser oy kullanmıştı.

Biden ve Modi en son Mart ayında görüşmüştü. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ABD Başkanı Joe Biden’ın Hindistan Başbakanı’yla yaptığı görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın sonuçlarını ve küresel gıda tedarikine etkilerini gündeme getirmeyi planladığını söylemişti.

Hindistan Batılı ülkelerin Rus doğalgazı ve petrolü alınmaması konusundaki baskısına rağmen Rusya’dan enerji ithalatı yapmayı sürdürüyor. ABD Rusya’dan gelişmiş hava savunma sistemi (S-400) satın alması sebebiyle Hindistan’a yaptırım uygulamayı değerlendirmişti.

Hindistan’ın devlete bağlı petrol şirketi geçtiğimiz ay Rusya’dan, 3 milyon varil ham petrol satın almıştı. Hindistan medyasına göre Rusya, petrol alımı için küresel enerji fiyatlarının yüzde 20 altında fiyat teklif ediyor.

Irak yüzde 27’lik bir oranla Hindistan’ın bir numaralı petrol tedarikçisi. Onu yüzde 17’yle Suudi Arabistan; yüzde 13’le Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 9’la da ABD izliyor.

