Biden ve müttefikleri Ukrayna'yı konuştu

Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere Amerika'yla müttefik ülkelerin liderleriyle telekonferans aracılığıyla biraraya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, sanal ortamda düzenlenen görüşmede "Ukrayna'ya verilen devamlı desteğin ve Rusya'yı sorumlu tutma çabalarının ele alındığı" ve Başkan Biden'ın Ukrayna'ya yapılacak ekonomik ve insani yardımı gündeme getirdiği kaydedildi.

Biden'ın liderlerle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Biden, görüşmenin kapanışını, Beyaz Saray Durum Odası'ndan yaptı.

Görüşmeye katılan liderler arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Polonya, Japonya ve İtalya liderleri yer aldı.

Biden ve müttefikleri görüşürken, Rusya, Ukrayna'nın tanımıyla Donbas Savaşı kapsamında düzenlediği saldırılarla ülkenin doğusundaki ilk kenti ele geçirdi.

Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği saldırının, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ı oluşturan iki bölgeden biri olan Luhansk'ta 18 bin nüfuslu Kreminna'nın kontrolunu aldığını bildirdi.

Luhansk Valisi Serhiy Gaidai, Rus kuvvetlerinin "tüm cephelerden" saldırdığını, yetkililerin sivilleri tahliye etmeye çalıştığını ve ölen sivillerin sayısını belirlemenin imkansız olduğunu kaydetti.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Amerika'nın, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha kapsamlı operasyonlara yol verecek "ön" saldırılar düzenlediğini düşündüğünü belirtti.

