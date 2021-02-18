Biden ve Netanyahu Arasında Gecikmeli Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir süredir beklenen telefon görüşmesini çarşamba günü yaptı.
20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından Netanyahu’yla görüşmeyi ertelemesi, Biden’ın, eski Başkan Donald Trump ile Netanyahu arasındaki yakın ilişkiden duyduğu rahatsızlığı gösterdiği şeklinde yorumlanmıştı. Trump, 2017’de başkanlık görevini Barack Obama’dan devralmasından iki gün sonra Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.
Biden ise 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından yaklaşık bir düzine dünya lideriyle telefonda görüştü, ancak bunlar arasında Netanyahu’nun olmaması dikkat çekti. Beyaz Saray, Netanyahu’nun Biden’ın bölgede telefonla görüşeceği ilk lider olacağını belirtmişti. ABD Başkanı, Netanyahu ile İran gibi önemli Ortadoğu politikalarında ters düşüyor.
Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Netanyahu’yla arasında “iyi bir görüşme” geçtiğini söyledi.
“Biden, İsrail’in güvenliğine bağlılığını bildirdi”
Beyaz Saray tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada “ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede savunma işbirliğini güçlendirmeyi istediğini belirtti ve İsrail’in güvenliğine kendi kişisel geçmişinden gelen kararlı bağlılığını yineledi” denildi.
Açıklamada “Biden ayrıca İsrail ile Arap ve Müslüman dünyası arasındaki ilişkilerin normalleşmesine desteğini de vurguladı” sözleri kullanıldı.
Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamadaysa iki liderin yaklaşık bir saat boyunca İran’ın yanı sıra İsrail’in bölgedeki Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerle ilişkileri üzerine konuştukları belirtildi.
Açıklamada liderlerin barış anlaşmalarında gelecekte kaydedilecek gelişmeleri, İran tehdidini ve bölgesel zorlukları görüştükleri kaydedildi ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca iki liderin Corona virüsüyle mücadele yöntemlerini ele aldıkları da kaydedildi.
Uzmanlar geciken telefon konuşmasının nedenlerinden birinin de Biden’ın İsrail’de yapılacak 23 Mart seçimlerinde Netanyahu’yu destekler görünmek istememesi olabileceğini belirtmişti.
Beyaz Saray, Biden’ın Netanyahu’yu aramayı geciktirmesinin Netanyahu’ya saygısızlık olduğu iddialarını reddetmiş, basın sözcüsü Jen Psaki bunun kasıtlı olmadığını söylemişti.
“İran ve Filistin konusunda farklılıklarımız var”
Netanyahu ise bu hafta yaptığı açıklamada Biden ile İran ve Filistin konusunda farklılıkları olduğunu kabul etmiş, ancak güçlü ve işler bir ilişkileri olduğunu söylemişti.
Biden yönetiminin İran’la 2015 yılında imzalanan ve Trump’ın çekildiği uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönebileceği, ayrıca İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerinin inşa edilmesine karşı çıkabileceği beklentisi hakim.
İsrailli bir diplomat İsrail’in Biden’ın Netanyahu’yu aramasında yaşanan gecikmeden dolayı kaygı duyduğunu, ancak ABD Başkanı’nın salgın, Rusya ve Çin tehditleri gibi başka konularla öncelikli olarak ilgilendiğinin de farkında olunduğunu belirtmişti.
Diplomat, Netanyahu’nun Ortadoğu’da aranan ilk lider olmasının olumlu bir mesaj olarak algılandığını kaydetti.