Biden ve Netanyahu Arasında Gecikmeli Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir süredir beklenen telefon görüşmesini çarşamba günü yaptı.

20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından Netanyahu’yla görüşmeyi ertelemesi, Biden’ın, eski Başkan Donald Trump ile Netanyahu arasındaki yakın ilişkiden duyduğu rahatsızlığı gösterdiği şeklinde yorumlanmıştı. Trump, 2017’de başkanlık görevini Barack Obama’dan devralmasından iki gün sonra Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Biden ise 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından yaklaşık bir düzine dünya lideriyle telefonda görüştü, ancak bunlar arasında Netanyahu’nun olmaması dikkat çekti. Beyaz Saray, Netanyahu’nun Biden’ın bölgede telefonla görüşeceği ilk lider olacağını belirtmişti. ABD Başkanı, Netanyahu ile İran gibi önemli Ortadoğu politikalarında ters düşüyor.

Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Netanyahu’yla arasında “iyi bir görüşme” geçtiğini söyledi.

“Biden, İsrail’in güvenliğine bağlılığını bildirdi”

Beyaz Saray tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada “ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede savunma işbirliğini güçlendirmeyi istediğini belirtti ve İsrail’in güvenliğine kendi kişisel geçmişinden gelen kararlı bağlılığını yineledi” denildi.