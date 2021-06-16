Biden ve Putin İlk Kez Yüz Yüze Görüştü

ABD ve Rusya'nın eşsiz sorumlulukları paylaştığını kaydeden Biden, iki ülke arasındaki ilişkinin istikrarlı ve öngörülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin ardından iki lider de basın toplantısı yaptı.

Cenevre'de göl kıyısındaki Villa La Grange'da yapılan görüşme 4 saatten kısa sürdü. Biden'ın danışmanları, bu sürenin çok daha uzun olmasını tahmin ediyordu.

Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin düzenledikleri ilk yüz yüze görüşmede silah kontrolu müzakerelerine yeniden başlama ve bu yılın başında karşılıklı olarak geri çağırdıkları büyükelçilerini yeniden görevlerine gönderme konusunda anlaştı.

”Silah kontrolu konusunda ikili istikrar diyaloğu başlatma konusunda anlaştık” diyen Biden, Putin'in de İran'ın nükleer silah elde etmemesi için çaba göstermeyi kabul ettiğini söyledi.

”Cumhurbaşkanı Putin'e hepimizin uyabileceği bazı temel kurallar olması gerektiğini söyledim” diyen Biden, ABD'nin demokratik egemenliğini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişimi hoşgörüyle karşılamayacağını, stratejik istikrarın da bunun içinde yer aldığını söyledi.

İnsan haklarının ABD'nin DNA'sının bir parçası olduğunu vurgulayan Biden, Putin'e, insan hakları meselelerinin her zaman masada olacağını söylediğini belirtti.

Üç ila altı ay sonra kaydedilen ilerlemenin mercek altına alınabileceğini söyleyen Biden, görüşme sırasında hiçbir tehdidin yapılmadığını, sadece karşılıklı açıklama ve iddiaları dile getirdiklerini sözlerine ekledi.

Putin: "Pragmatik bir diyalog gerçekleştirdik"

78 yaşındaki Başkan Biden'ı yapıcı ve deneyimli bir ortak olarak tanımlayan Putin de, ”aynı dili” konuştuklarını söyledi, ancak aralarında herhangi bir dostluk ilişkisi olmadığını, iki ülkenin çıkarları hakkında pragmatik bir diyalog gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ABD'yle ilişkilerin iyileşip-iyileşmeyeceğini söylemenin zor olduğunu belirten Putin, buna karşın karşılıklı güven konusunda ”umut ışığı” doğduğunu söyledi. Moskova ya da Washington'dan karşılıklı herhangi bir ziyaret davetiyse olmadı.

İki liderin basın toplantılarını farklı saatlerde düzenlenmesii, 2018'de Putin ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan görüşmeye eşlik eden arkadaşlık havasının Cenevre'de hakim olmadığı anlamına geliyor. Putin, 2018'deki görüşmede Trump'a bir futbol topu vermişti. Putin ve Biden beraber yemek de yemedi.